Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ожидает роста экономики в 2025 году в рамках прогноза - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/ekonomika-2041512502.html
ЦБ ожидает роста экономики в 2025 году в рамках прогноза
ЦБ ожидает роста экономики в 2025 году в рамках прогноза - РИА Новости, 12.09.2025
ЦБ ожидает роста экономики в 2025 году в рамках прогноза
ЦБ ожидает рост экономики РФ в 2025 году в рамках прогноза, ближе к нижней границе в 1%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:44:00+03:00
2025-09-12T16:44:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ ожидает рост экономики РФ в 2025 году в рамках прогноза, ближе к нижней границе в 1%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "По году в целом мы ожидаем роста экономики в рамках нашего прогноза, сейчас экономика замедляется в рамках наших ожиданий, но ближе к нижней границе", - сказала она в ходе пресс-конференции. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, в рамках базового сценария Банк России ожидает прирост ВВП по итогам 2025 года в коридоре 1-2%.
https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041509648.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает роста экономики в 2025 году в рамках прогноза

Набиуллина: ЦБ ожидает рост экономики в РФ ближе к нижней границе прогноза, в 1%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ ожидает рост экономики РФ в 2025 году в рамках прогноза, ближе к нижней границе в 1%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"По году в целом мы ожидаем роста экономики в рамках нашего прогноза, сейчас экономика замедляется в рамках наших ожиданий, но ближе к нижней границе", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, в рамках базового сценария Банк России ожидает прирост ВВП по итогам 2025 года в коридоре 1-2%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Набиуллина объяснила замедление роста экономики в России
Вчера, 16:32
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала