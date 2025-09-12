Рейтинг@Mail.ru
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 12.09.2025
14:49 12.09.2025
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье. "С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье.
"С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Сийярто прокомментировал решение суда по АЭС "Пакш — 2"
11 сентября, 14:09
 
В миреВенгрияЕврокомиссияЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
