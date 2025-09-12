https://ria.ru/20250912/ek-2041479117.html
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 12.09.2025
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в... РИА Новости, 12.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Еврокомиссия после решения суда ЕС начнет новую процедуру согласования финансирования Венгрией строительства "Росатомом" реакторов АЭС "Пакш-2", заявил в пятницу официальный представитель ЕК Томас Ренье. "С юридической точки зрения, мы сейчас вернулись к предварительной стадии, то есть к формальному открытому расследованию. Так что мы снова (изучаем вопрос - ред.) на уровне Еврокомиссии… Есть два возможных варианта развития событий: первый – Еврокомиссия может потенциально снова принять положительное решение", - сказал он на брифинге.
