ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters

12.09.2025

ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters

Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза. "Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду", - передает агентство со ссылкой на дипломатов. Рейтер добавляет, что ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.

россия

центральная азия

2025

