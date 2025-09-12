https://ria.ru/20250912/ek-2041463860.html
ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза. "Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду", - передает агентство со ссылкой на дипломатов. Рейтер добавляет, что ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.
