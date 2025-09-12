Рейтинг@Mail.ru
ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters - РИА Новости, 12.09.2025
14:16 12.09.2025
ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters
ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters - РИА Новости, 12.09.2025
ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters
Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:16:00+03:00
2025-09-12T14:16:00+03:00
в мире
россия
центральная азия
еврокомиссия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза. "Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду", - передает агентство со ссылкой на дипломатов. Рейтер добавляет, что ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.
россия
центральная азия
в мире, россия, центральная азия, еврокомиссия
В мире, Россия, Центральная Азия, Еврокомиссия
ЕК представит 19 пакет санкций против России 17 сентября, сообщило Reuters

Reuters: ЕК планирует представить 19-й пакет санкций против России 17 сентября

© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Yves Logghe
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза.
"Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду", - передает агентство со ссылкой на дипломатов.
Рейтер добавляет, что ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В МИД России назвали санкции самоцелью для ЕС
В мире Россия Центральная Азия Еврокомиссия
 
 
