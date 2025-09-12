Ефимов: свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости построят по 11 КРТ

Рейтинг@Mail.ru
15:12 12.09.2025
2025-09-12T15:12:00+03:00
2025-09-12T15:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве по 11 опубликованным в августе проектам КРТ построят свыше 880 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов."По итогам августа город проработал и опубликовал еще 11 проектов комплексного развития столичных территорий. 10 из них планируется реализовать на неэффективно используемых участках, а один – в бывшей промзоне "Огородный проезд" на северо-востоке столицы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градмкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках реорганизации площадок запланировано возвести свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости. Сюда вошли жилье для реализации программы реновации и социальные объекты.Благодаря реализации проекта в Москве появится 3,3 тысячи рабочих мест для граждан, добавляется в пресс-релизе.Площадки находятся в 12 районах шести административных округов, почти 40% общего объема недвижимости, которую возведут в рамках проектов КРТ, составит жилье для реализации программы реновации: 340,7 тысячи квадратных метров домов построят на пяти из 11 площадок.
