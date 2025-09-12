https://ria.ru/20250912/efimov-2041442506.html

Ефимов: свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости построят по 11 КРТ

Ефимов: свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости построят по 11 КРТ - РИА Новости, 12.09.2025

Ефимов: свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости построят по 11 КРТ

В Москве по 11 опубликованным в августе проектам КРТ построят свыше 880 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве по 11 опубликованным в августе проектам КРТ построят свыше 880 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов."По итогам августа город проработал и опубликовал еще 11 проектов комплексного развития столичных территорий. 10 из них планируется реализовать на неэффективно используемых участках, а один – в бывшей промзоне "Огородный проезд" на северо-востоке столицы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градмкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках реорганизации площадок запланировано возвести свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости. Сюда вошли жилье для реализации программы реновации и социальные объекты.Благодаря реализации проекта в Москве появится 3,3 тысячи рабочих мест для граждан, добавляется в пресс-релизе.Площадки находятся в 12 районах шести административных округов, почти 40% общего объема недвижимости, которую возведут в рамках проектов КРТ, составит жилье для реализации программы реновации: 340,7 тысячи квадратных метров домов построят на пяти из 11 площадок.

