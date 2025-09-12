Ефимов: более восьми километров дорог построили и реконструировали на МСД

https://ria.ru/20250912/efimov-2041410571.html
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) построили и реконструировали свыше восьми километров вспомогательных дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для улучшения транспортной ситуации в столице мы продолжаем строительство новых участков дорог, в том числе в составе крупных инфраструктурных проектов, таких как Московский скоростной диаметр. Только в рамках реализации восьмого участка южного направления МСД построено и реконструировано 8,3 километра вспомогательных дорог", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также работы коснулись свыше 28 километров коммуникаций и инженерных сетей.Восьмой участок южного направления МСД проходит от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что свыше 400 тысяч автомобилистов ежедневно используют МСД.
