https://ria.ru/20250912/efimov-2041410571.html

Ефимов: более восьми километров дорог построили и реконструировали на МСД

Ефимов: более восьми километров дорог построили и реконструировали на МСД - РИА Новости, 12.09.2025

Ефимов: более восьми километров дорог построили и реконструировали на МСД

На участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) построили и реконструировали свыше восьми километров вспомогательных дорог, сообщил заммэра РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:42:00+03:00

2025-09-12T13:42:00+03:00

2025-09-12T13:42:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) построили и реконструировали свыше восьми километров вспомогательных дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для улучшения транспортной ситуации в столице мы продолжаем строительство новых участков дорог, в том числе в составе крупных инфраструктурных проектов, таких как Московский скоростной диаметр. Только в рамках реализации восьмого участка южного направления МСД построено и реконструировано 8,3 километра вспомогательных дорог", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также работы коснулись свыше 28 километров коммуникаций и инженерных сетей.Восьмой участок южного направления МСД проходит от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что свыше 400 тысяч автомобилистов ежедневно используют МСД.

https://ria.ru/20250911/efimov-2041015108.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)