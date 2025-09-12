https://ria.ru/20250912/dron-2041426263.html
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области - РИА Новости, 12.09.2025
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области
Беспилотник ВСУ атаковал подразделение МЧС во время тушения пожара в Запорожской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства региона. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:46:00+03:00
2025-09-12T12:46:00+03:00
2025-09-12T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041427618_0:152:1093:767_1920x0_80_0_0_b5e4eee2b4bacb35afd5b899404f18c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал подразделение МЧС во время тушения пожара в Запорожской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства региона."Во время ликвидации возгорания в Михайловском муниципальном округе подразделение МЧС России оказалось под ударом беспилотного летательного аппарата, запущенного со стороны ВСУ. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.В Telegram-канале ведомства опубликовано фото поврежденной в результате атаки пожарной машины.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041427618_0:70:1093:890_1920x0_80_0_0_444a8cd3d9c65b9e8e9c15baa2c8bf8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал подразделение МЧС при тушении пожара в Запорожской области