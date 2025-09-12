https://ria.ru/20250912/dron-2041426263.html

Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал подразделение МЧС во время тушения пожара в Запорожской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства региона."Во время ликвидации возгорания в Михайловском муниципальном округе подразделение МЧС России оказалось под ударом беспилотного летательного аппарата, запущенного со стороны ВСУ. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.В Telegram-канале ведомства опубликовано фото поврежденной в результате атаки пожарной машины.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

