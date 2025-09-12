Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 12.09.2025 (обновлено: 12:57 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/dron-2041426263.html
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области - РИА Новости, 12.09.2025
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области
Беспилотник ВСУ атаковал подразделение МЧС во время тушения пожара в Запорожской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства региона. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:46:00+03:00
2025-09-12T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041427618_0:152:1093:767_1920x0_80_0_0_b5e4eee2b4bacb35afd5b899404f18c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал подразделение МЧС во время тушения пожара в Запорожской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства региона."Во время ликвидации возгорания в Михайловском муниципальном округе подразделение МЧС России оказалось под ударом беспилотного летательного аппарата, запущенного со стороны ВСУ. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.В Telegram-канале ведомства опубликовано фото поврежденной в результате атаки пожарной машины.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041427618_0:70:1093:890_1920x0_80_0_0_444a8cd3d9c65b9e8e9c15baa2c8bf8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал подразделение МЧС при тушении пожара в Запорожской области

© МЧС Запорожской области/TelegramПоследствия атаки ВСУ на подразделение МЧС в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на подразделение МЧС в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© МЧС Запорожской области/Telegram
Последствия атаки ВСУ на подразделение МЧС в Запорожской области
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал подразделение МЧС во время тушения пожара в Запорожской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства региона.
"Во время ликвидации возгорания в Михайловском муниципальном округе подразделение МЧС России оказалось под ударом беспилотного летательного аппарата, запущенного со стороны ВСУ. К счастью, сотрудники МЧС России не пострадали", - говорится в сообщении.
© МЧС Запорожской области/TelegramПоследствия атаки ВСУ на подразделение МЧС в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на подразделение МЧС в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© МЧС Запорожской области/Telegram
Последствия атаки ВСУ на подразделение МЧС в Запорожской области
В Telegram-канале ведомства опубликовано фото поврежденной в результате атаки пожарной машины.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала