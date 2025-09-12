https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем - РИА Новости, 12.09.2025
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем
На сентябрьском заседании Банк России опустил ключевую ставку — уже третий раз подряд, но теперь на один пункт — до 17% годовых. Аналитики констатируют:... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. На сентябрьском заседании Банк России опустил ключевую ставку — уже третий раз подряд, но теперь на один пункт — до 17% годовых. Аналитики констатируют: регулятор осторожничает и воздерживается от резких движений, чтобы избежать скачка инфляции. На решение ЦБ рубль отреагировал укреплением. О том, как смягчение денежно-кредитных условий скажется на экономике, — в материале РИА Новости.Высокая осторожностьМесяцем ранее ставку уменьшили с 20 до 18%. А до этого ее сохраняли на историческом максимуме в 21% — с конца октября 2024-го.Некоторые эксперты ждали 16%, однако, как отмечают наблюдатели, регулятор проявил разумную осторожность. Ключевая ставка — основной инструмент сдерживания роста цен, а инфляция пока оставляет желать лучшего. По состоянию на 8 сентября в годовом выражении — 8,2%.Инфляционные ожидания — больше 13%, что, как пояснили в ЦБ, может препятствовать устойчивому сдерживанию цен. Поэтому от жесткой денежно-кредитной политики пока не отступят.По прогнозу Банка России, инфляция замедлится до 6,0-7,0% в 2025 году и вернется к целевым 4,0% в 2026-м."Это решение сигнализирует: регулятор предпочитает действовать постепенно, чтобы не допустить ускорения цен. Снижение ставки на сто базисных пунктов вместо 200 отражает сомнения в устойчивости дефляционного тренда и желание ЦБ контролировать ситуацию", — указывает Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.Кредиты и вкладыТаким образом, в целом условия по-прежнему жесткие — как для населения, так и для бизнеса. Однако экономика получит несколько ощутимых позитивных импульсов."Во-первых, подешевеет фондирование для бизнеса, что поддержит оборотный капитал и инвестиции с короткой окупаемостью. Во-вторых, ослабеет долговая нагрузка домохозяйств по плавающим и переоформляемым продуктам — это немного повысит потребительскую уверенность. В-третьих, уменьшится стоимость заимствований для бюджета, что позволит рефинансировать часть потребностей без давления на частный сектор", — перечисляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Краткосрочные корпоративные кредиты и оборотное финансирование отреагируют первыми, а инвестиционные проекты — с временным лагом. В рознице быстрее всего понижение ключевой ставки скажется на кредитных картах и POS-кредитах, затем — на автокредитах, уточняет аналитик.Что же касается ипотеки, сейчас ее тянут исключительно льготные программы. Восстановления спроса эксперты ждут лишь при 14-15%, а реальное оживление рынка вне льгот — при 12-13%.Средняя доходность депозитов в конце августа в топ-10 банков составляла 15,69%. Теперь поползет к 14-15%, а к концу года при дальнейшем смягчении ДКП упадет до 12-13.Тем не менее массового оттока средств из банков не последует. Значимая их доля размещена на длительный срок, многие вкладчики ориентируются на номинальный купон и надежность.Как подчеркивают эксперты, нынешний плавный ход регулятора позволит избежать ситуации, при которой ставки по депозитам и долговым инструментам снижались с опережением."Депозиты пока остаются привлекательными. Это позитив и для долгосрочных сбережений: фонды до сих пор фиксируют высокие проценты на более длительный срок", — отмечает директор инвестиционного управления "НПФ Газфонд пенсионные накопления" Юрий Мишуков.Влияние на рубльКурс в моменте доходил до 81 за доллар (позже стабилизировался вблизи 83,2), хотя накануне был в районе 84. Сюрпризов и сильных колебаний тут тоже не предвидится: финансовый рынок уже учел сентябрьское снижение, для рубля такой шаг скорее нейтрально-поддерживающий.Российская валюта сохраняет привлекательную доходность относительно иностранных в среднесрочной перспективе. До конца месяца можно рассчитывать на курс в торговых границах 80-86 за доллар, говорит Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс".Но сохранились фундаментальные факторы давления на российскую денежную единицу из-за формирования нового равновесия импортеров и экспортеров внутри валютных потоков, поэтому вернуться к августовским показателям рублю не удастся, добавляет Евгений Шатов. Его прогноз на сентябрь: 83-85 за доллар.В общем, в ближайшие несколько кварталов денежно-кредитные условия смягчатся не особо сильно. В Сapital Lab основным сценарием видят ступенчатое снижение ставки: сделав большой первый шаг, регулятор продолжит движение более мелкими — при подтверждении дезинфляции. Наиболее вероятный результат к концу года — 15%.
