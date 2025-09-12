Рейтинг@Mail.ru
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 12.09.2025 (обновлено: 18:11 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем - РИА Новости, 12.09.2025
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем
На сентябрьском заседании Банк России опустил ключевую ставку — уже третий раз подряд, но теперь на один пункт — до 17% годовых. Аналитики констатируют:... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T17:36:00+03:00
2025-09-12T18:11:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
курс доллара
рубль
кредит
ипотека
депозиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_642:611:3197:2048_1920x0_80_0_0_27ed4d7a5028a6150a22754cf8622bb6.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. На сентябрьском заседании Банк России опустил ключевую ставку — уже третий раз подряд, но теперь на один пункт — до 17% годовых. Аналитики констатируют: регулятор осторожничает и воздерживается от резких движений, чтобы избежать скачка инфляции. На решение ЦБ рубль отреагировал укреплением. О том, как смягчение денежно-кредитных условий скажется на экономике, — в материале РИА Новости.Высокая осторожностьМесяцем ранее ставку уменьшили с 20 до 18%. А до этого ее сохраняли на историческом максимуме в 21% — с конца октября 2024-го.Некоторые эксперты ждали 16%, однако, как отмечают наблюдатели, регулятор проявил разумную осторожность. Ключевая ставка — основной инструмент сдерживания роста цен, а инфляция пока оставляет желать лучшего. По состоянию на 8 сентября в годовом выражении — 8,2%.Инфляционные ожидания — больше 13%, что, как пояснили в ЦБ, может препятствовать устойчивому сдерживанию цен. Поэтому от жесткой денежно-кредитной политики пока не отступят.По прогнозу Банка России, инфляция замедлится до 6,0-7,0% в 2025 году и вернется к целевым 4,0% в 2026-м.&quot;Это решение сигнализирует: регулятор предпочитает действовать постепенно, чтобы не допустить ускорения цен. Снижение ставки на сто базисных пунктов вместо 200 отражает сомнения в устойчивости дефляционного тренда и желание ЦБ контролировать ситуацию&quot;, — указывает Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.Кредиты и вкладыТаким образом, в целом условия по-прежнему жесткие — как для населения, так и для бизнеса. Однако экономика получит несколько ощутимых позитивных импульсов.&quot;Во-первых, подешевеет фондирование для бизнеса, что поддержит оборотный капитал и инвестиции с короткой окупаемостью. Во-вторых, ослабеет долговая нагрузка домохозяйств по плавающим и переоформляемым продуктам — это немного повысит потребительскую уверенность. В-третьих, уменьшится стоимость заимствований для бюджета, что позволит рефинансировать часть потребностей без давления на частный сектор&quot;, — перечисляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Краткосрочные корпоративные кредиты и оборотное финансирование отреагируют первыми, а инвестиционные проекты — с временным лагом. В рознице быстрее всего понижение ключевой ставки скажется на кредитных картах и POS-кредитах, затем — на автокредитах, уточняет аналитик.Что же касается ипотеки, сейчас ее тянут исключительно льготные программы. Восстановления спроса эксперты ждут лишь при 14-15%, а реальное оживление рынка вне льгот — при 12-13%.Средняя доходность депозитов в конце августа в топ-10 банков составляла 15,69%. Теперь поползет к 14-15%, а к концу года при дальнейшем смягчении ДКП упадет до 12-13.Тем не менее массового оттока средств из банков не последует. Значимая их доля размещена на длительный срок, многие вкладчики ориентируются на номинальный купон и надежность.Как подчеркивают эксперты, нынешний плавный ход регулятора позволит избежать ситуации, при которой ставки по депозитам и долговым инструментам снижались с опережением.&quot;Депозиты пока остаются привлекательными. Это позитив и для долгосрочных сбережений: фонды до сих пор фиксируют высокие проценты на более длительный срок&quot;, — отмечает директор инвестиционного управления &quot;НПФ Газфонд пенсионные накопления&quot; Юрий Мишуков.Влияние на рубльКурс в моменте доходил до 81 за доллар (позже стабилизировался вблизи 83,2), хотя накануне был в районе 84. Сюрпризов и сильных колебаний тут тоже не предвидится: финансовый рынок уже учел сентябрьское снижение, для рубля такой шаг скорее нейтрально-поддерживающий.Российская валюта сохраняет привлекательную доходность относительно иностранных в среднесрочной перспективе. До конца месяца можно рассчитывать на курс в торговых границах 80-86 за доллар, говорит Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий &quot;Альфа-Форекс&quot;.Но сохранились фундаментальные факторы давления на российскую денежную единицу из-за формирования нового равновесия импортеров и экспортеров внутри валютных потоков, поэтому вернуться к августовским показателям рублю не удастся, добавляет Евгений Шатов. Его прогноз на сентябрь: 83-85 за доллар.В общем, в ближайшие несколько кварталов денежно-кредитные условия смягчатся не особо сильно. В Сapital Lab основным сценарием видят ступенчатое снижение ставки: сделав большой первый шаг, регулятор продолжит движение более мелкими — при подтверждении дезинфляции. Наиболее вероятный результат к концу года — 15%.
https://ria.ru/20250912/stavka-2041507420.html
https://realty.ria.ru/20250912/zhile-2041501198.html
https://ria.ru/20250912/sberbank-2041468739.html
https://ria.ru/20250912/stavka-2041459311.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328124e59165b64ef594a67c633b9436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, курс доллара, рубль, кредит, ипотека, депозиты, вклады, бюджет, банки
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Курс доллара, Рубль, Кредит, Ипотека, Депозиты, Вклады, Бюджет, Банки
ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с инфляцией, кредитами и рублем

Экономист Шатов: к концу года ставка может снизиться до 15%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Задачи национального регулирования финансового рынка"
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Задачи национального регулирования финансового рынка"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. На сентябрьском заседании Банк России опустил ключевую ставку — уже третий раз подряд, но теперь на один пункт — до 17% годовых. Аналитики констатируют: регулятор осторожничает и воздерживается от резких движений, чтобы избежать скачка инфляции. На решение ЦБ рубль отреагировал укреплением. О том, как смягчение денежно-кредитных условий скажется на экономике, — в материале РИА Новости.

Высокая осторожность

Месяцем ранее ставку уменьшили с 20 до 18%. А до этого ее сохраняли на историческом максимуме в 21% — с конца октября 2024-го.
Некоторые эксперты ждали 16%, однако, как отмечают наблюдатели, регулятор проявил разумную осторожность. Ключевая ставка — основной инструмент сдерживания роста цен, а инфляция пока оставляет желать лучшего. По состоянию на 8 сентября в годовом выражении — 8,2%.
Инфляционные ожидания — больше 13%, что, как пояснили в ЦБ, может препятствовать устойчивому сдерживанию цен. Поэтому от жесткой денежно-кредитной политики пока не отступят.
По прогнозу Банка России, инфляция замедлится до 6,0-7,0% в 2025 году и вернется к целевым 4,0% в 2026-м.
«

"Это решение сигнализирует: регулятор предпочитает действовать постепенно, чтобы не допустить ускорения цен. Снижение ставки на сто базисных пунктов вместо 200 отражает сомнения в устойчивости дефляционного тренда и желание ЦБ контролировать ситуацию", — указывает Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ рассматривал два варианта по ключевой ставке, рассказала Набиуллина
Вчера, 16:25

Кредиты и вклады

Таким образом, в целом условия по-прежнему жесткие — как для населения, так и для бизнеса. Однако экономика получит несколько ощутимых позитивных импульсов.
«

"Во-первых, подешевеет фондирование для бизнеса, что поддержит оборотный капитал и инвестиции с короткой окупаемостью. Во-вторых, ослабеет долговая нагрузка домохозяйств по плавающим и переоформляемым продуктам — это немного повысит потребительскую уверенность. В-третьих, уменьшится стоимость заимствований для бюджета, что позволит рефинансировать часть потребностей без давления на частный сектор", — перечисляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Урбанистические виды Москвы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Эксперты: снижение ключевой ставки оживит рынок вторичного жилья в России
Вчера, 16:03
Краткосрочные корпоративные кредиты и оборотное финансирование отреагируют первыми, а инвестиционные проекты — с временным лагом. В рознице быстрее всего понижение ключевой ставки скажется на кредитных картах и POS-кредитах, затем — на автокредитах, уточняет аналитик.
Что же касается ипотеки, сейчас ее тянут исключительно льготные программы. Восстановления спроса эксперты ждут лишь при 14-15%, а реальное оживление рынка вне льгот — при 12-13%.
Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября
Вчера, 14:27
Средняя доходность депозитов в конце августа в топ-10 банков составляла 15,69%. Теперь поползет к 14-15%, а к концу года при дальнейшем смягчении ДКП упадет до 12-13.
Тем не менее массового оттока средств из банков не последует. Значимая их доля размещена на длительный срок, многие вкладчики ориентируются на номинальный купон и надежность.
Как подчеркивают эксперты, нынешний плавный ход регулятора позволит избежать ситуации, при которой ставки по депозитам и долговым инструментам снижались с опережением.
«

"Депозиты пока остаются привлекательными. Это позитив и для долгосрочных сбережений: фонды до сих пор фиксируют высокие проценты на более длительный срок", — отмечает директор инвестиционного управления "НПФ Газфонд пенсионные накопления" Юрий Мишуков.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Дмитриев прокомментировали снижение ключевой ставки
Вчера, 14:05

Влияние на рубль

Курс в моменте доходил до 81 за доллар (позже стабилизировался вблизи 83,2), хотя накануне был в районе 84. Сюрпризов и сильных колебаний тут тоже не предвидится: финансовый рынок уже учел сентябрьское снижение, для рубля такой шаг скорее нейтрально-поддерживающий.
«

Российская валюта сохраняет привлекательную доходность относительно иностранных в среднесрочной перспективе. До конца месяца можно рассчитывать на курс в торговых границах 80-86 за доллар, говорит Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс".

Но сохранились фундаментальные факторы давления на российскую денежную единицу из-за формирования нового равновесия импортеров и экспортеров внутри валютных потоков, поэтому вернуться к августовским показателям рублю не удастся, добавляет Евгений Шатов. Его прогноз на сентябрь: 83-85 за доллар.
В общем, в ближайшие несколько кварталов денежно-кредитные условия смягчатся не особо сильно. В Сapital Lab основным сценарием видят ступенчатое снижение ставки: сделав большой первый шаг, регулятор продолжит движение более мелкими — при подтверждении дезинфляции. Наиболее вероятный результат к концу года — 15%.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаКурс доллараРубльКредитИпотекаДепозитыВкладыБюджетБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала