Подводных роботов соберут на финале чемпионата высоких технологий
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Конкурсанты финала чемпионата высоких технологий покажут мастерство в компетенции "Проектирование и эксплуатация автономных необитаемых подводных аппаратов/ телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО). Финал чемпионата стартует в Великом Новгороде 17 сентября. "Участникам предстоит пройти полный цикл создания подводного робота: от решения навигационных задач и сборки аппарата до программирования его автономной работы. Ребята будут работать с телеуправляемым аппаратом, чтобы смонтировать трубу или повернуть вентиль, а в финале напишут программу, по которой робот сам погружается, обходит препятствия и забирает пробы воды", – рассказала главный эксперт компетенции Анастасия Нартова, ее слова приводит пресс-служба ИРПО. Она отметила, что это направление критически важно для страны: мониторинг трубопроводов, добыча полезных ископаемых на шельфе, экологический контроль — все это может быть делегировано подводным роботам. "Для успеха нашим ребятам нужны универсальные навыки: программирование на С++, пайка, сборка, понимание схем, опыт решения навигационных задач и т.д. Конкурсант здесь – это не просто техник, а инженер, который может все: не только собрать аппарат, но и грамотно его запрограммировать", – сказала эксперт. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
