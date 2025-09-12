https://ria.ru/20250912/chempionat-2041436873.html
Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества
Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества - РИА Новости, 12.09.2025
Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества
Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" будет представлена в финале чемпионата высоких технологий, ее участникам предстоит погрузиться в... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:16:00+03:00
2025-09-12T13:16:00+03:00
2025-09-12T13:16:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041424295_0:302:2748:1848_1920x0_80_0_0_8b32801b6624d497bccb7eabb80cd7ff.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" будет представлена в финале чемпионата высоких технологий, ее участникам предстоит погрузиться в высокоинтеллектуальный процесс, где цифровые модели и эксперименты идут рука об руку, сообщил главный эксперт компетенции Александр Власов. Финал чемпионата стартует в Великом Новгороде 17 сентября. "Решение сложнейших задач в микроэлектронике, освоении Арктики, энергетике и медицине невозможно без нового витка в материаловедении. Материалы стали умнее, прочнее, устойчивее. Их уникальные свойства достигаются уже не случайными открытиями, а программированием сочетаний химических элементов, фазовых структур на микро- и наноразмерных уровнях", – сказал эксперт, его слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Финалистам предстоит за три дня реализовать модель полноценной научно-исследовательской работы, подчеркнул эксперт. "Чемпионат станет площадкой, где зарождается будущее материаловедения – области, определяющей технологический суверенитет страны. Участники получат шанс внести вклад в создание материалов для следующих технологических укладов", – выразил уверенность Власов. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041424295_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_096782979bc7c8019444fba7d6d6c805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества
Власов рассказал о компетенции чемпионата высоких технологий
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" будет представлена в финале чемпионата высоких технологий, ее участникам предстоит погрузиться в высокоинтеллектуальный процесс, где цифровые модели и эксперименты идут рука об руку, сообщил главный эксперт компетенции Александр Власов.
Финал чемпионата стартует в Великом Новгороде 17 сентября.
"Решение сложнейших задач в микроэлектронике, освоении Арктики, энергетике и медицине невозможно без нового витка в материаловедении. Материалы стали умнее, прочнее, устойчивее. Их уникальные свойства достигаются уже не случайными открытиями, а программированием сочетаний химических элементов, фазовых структур на микро- и наноразмерных уровнях", – сказал эксперт, его слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.
Финалистам предстоит за три дня реализовать модель полноценной научно-исследовательской работы, подчеркнул эксперт.
"Чемпионат станет площадкой, где зарождается будущее материаловедения – области, определяющей технологический суверенитет страны. Участники получат шанс внести вклад в создание материалов для следующих технологических укладов", – выразил уверенность Власов.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.