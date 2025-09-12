https://ria.ru/20250912/chempionat-2041436873.html

Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества

Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества - РИА Новости, 12.09.2025

Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества

Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" будет представлена в финале чемпионата высоких технологий, ее участникам предстоит погрузиться в... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:16:00+03:00

2025-09-12T13:16:00+03:00

2025-09-12T13:16:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041424295_0:302:2748:1848_1920x0_80_0_0_8b32801b6624d497bccb7eabb80cd7ff.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" будет представлена в финале чемпионата высоких технологий, ее участникам предстоит погрузиться в высокоинтеллектуальный процесс, где цифровые модели и эксперименты идут рука об руку, сообщил главный эксперт компетенции Александр Власов. Финал чемпионата стартует в Великом Новгороде 17 сентября. "Решение сложнейших задач в микроэлектронике, освоении Арктики, энергетике и медицине невозможно без нового витка в материаловедении. Материалы стали умнее, прочнее, устойчивее. Их уникальные свойства достигаются уже не случайными открытиями, а программированием сочетаний химических элементов, фазовых структур на микро- и наноразмерных уровнях", – сказал эксперт, его слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Финалистам предстоит за три дня реализовать модель полноценной научно-исследовательской работы, подчеркнул эксперт. "Чемпионат станет площадкой, где зарождается будущее материаловедения – области, определяющей технологический суверенитет страны. Участники получат шанс внести вклад в создание материалов для следующих технологических укладов", – выразил уверенность Власов. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»