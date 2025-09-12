Рейтинг@Mail.ru
Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества
13:16 12.09.2025
Участники чемпионата высоких технологий будут исследовать новые вещества
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" будет представлена в финале чемпионата высоких технологий, ее участникам предстоит погрузиться в высокоинтеллектуальный процесс, где цифровые модели и эксперименты идут рука об руку, сообщил главный эксперт компетенции Александр Власов. Финал чемпионата стартует в Великом Новгороде 17 сентября. "Решение сложнейших задач в микроэлектронике, освоении Арктики, энергетике и медицине невозможно без нового витка в материаловедении. Материалы стали умнее, прочнее, устойчивее. Их уникальные свойства достигаются уже не случайными открытиями, а программированием сочетаний химических элементов, фазовых структур на микро- и наноразмерных уровнях", – сказал эксперт, его слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Финалистам предстоит за три дня реализовать модель полноценной научно-исследовательской работы, подчеркнул эксперт. "Чемпионат станет площадкой, где зарождается будущее материаловедения – области, определяющей технологический суверенитет страны. Участники получат шанс внести вклад в создание материалов для следующих технологических укладов", – выразил уверенность Власов. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" будет представлена в финале чемпионата высоких технологий, ее участникам предстоит погрузиться в высокоинтеллектуальный процесс, где цифровые модели и эксперименты идут рука об руку, сообщил главный эксперт компетенции Александр Власов.
Финал чемпионата стартует в Великом Новгороде 17 сентября.
"Решение сложнейших задач в микроэлектронике, освоении Арктики, энергетике и медицине невозможно без нового витка в материаловедении. Материалы стали умнее, прочнее, устойчивее. Их уникальные свойства достигаются уже не случайными открытиями, а программированием сочетаний химических элементов, фазовых структур на микро- и наноразмерных уровнях", – сказал эксперт, его слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.
Финалистам предстоит за три дня реализовать модель полноценной научно-исследовательской работы, подчеркнул эксперт.
"Чемпионат станет площадкой, где зарождается будущее материаловедения – области, определяющей технологический суверенитет страны. Участники получат шанс внести вклад в создание материалов для следующих технологических укладов", – выразил уверенность Власов.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
