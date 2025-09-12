https://ria.ru/20250912/chelovek-2041362692.html
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
Прошедшей ночью продолжилась двухдневная массированная атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область, в ее результате в регионе было ранено 24 человека, один... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью продолжилась двухдневная массированная атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область, в ее результате в регионе было ранено 24 человека, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Обстановка продолжает оставаться непростой не только в приграничье, но и в Белгородском районе и Белгороде. Вчера продолжилась двухдневная массированная атака на два муниципальных образования Белгородской области. Вчера, к большому горю, погиб один человек... За 2 дня в Белгороде и районе было ранено 18 мирных жителей, из них — двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил губернатор. Гладков призвал жителей региона сохранять бдительность и следовать правилам безопасности. Школы региона, по словам губернатора, сегодня будут работать в дистанционном формате.
