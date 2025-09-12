https://ria.ru/20250912/chelovek-2041362692.html

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА

Прошедшей ночью продолжилась двухдневная массированная атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область, в ее результате в регионе было ранено 24 человека, один... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:06:00+03:00

2025-09-12T09:06:00+03:00

2025-09-12T09:06:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846439_0:297:959:836_1920x0_80_0_0_fa733f4d388337220b216ef57dd322e3.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью продолжилась двухдневная массированная атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область, в ее результате в регионе было ранено 24 человека, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Обстановка продолжает оставаться непростой не только в приграничье, но и в Белгородском районе и Белгороде. Вчера продолжилась двухдневная массированная атака на два муниципальных образования Белгородской области. Вчера, к большому горю, погиб один человек... За 2 дня в Белгороде и районе было ранено 18 мирных жителей, из них — двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил губернатор. Гладков призвал жителей региона сохранять бдительность и следовать правилам безопасности. Школы региона, по словам губернатора, сегодня будут работать в дистанционном формате.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины