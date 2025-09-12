Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/chelovek-2041362692.html
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
Прошедшей ночью продолжилась двухдневная массированная атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область, в ее результате в регионе было ранено 24 человека, один... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:06:00+03:00
2025-09-12T09:06:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846439_0:297:959:836_1920x0_80_0_0_fa733f4d388337220b216ef57dd322e3.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью продолжилась двухдневная массированная атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область, в ее результате в регионе было ранено 24 человека, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Обстановка продолжает оставаться непростой не только в приграничье, но и в Белгородском районе и Белгороде. Вчера продолжилась двухдневная массированная атака на два муниципальных образования Белгородской области. Вчера, к большому горю, погиб один человек... За 2 дня в Белгороде и районе было ранено 18 мирных жителей, из них — двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил губернатор. Гладков призвал жителей региона сохранять бдительность и следовать правилам безопасности. Школы региона, по словам губернатора, сегодня будут работать в дистанционном формате.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846439_0:207:959:926_1920x0_80_0_0_4a311dafa5c5f27a7693387ffae2efd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА

В Белгородской области 24 человека пострадали при двухдневной атаке БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью продолжилась двухдневная массированная атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область, в ее результате в регионе было ранено 24 человека, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Обстановка продолжает оставаться непростой не только в приграничье, но и в Белгородском районе и Белгороде. Вчера продолжилась двухдневная массированная атака на два муниципальных образования Белгородской области. Вчера, к большому горю, погиб один человек... За 2 дня в Белгороде и районе было ранено 18 мирных жителей, из них — двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.
Гладков призвал жителей региона сохранять бдительность и следовать правилам безопасности. Школы региона, по словам губернатора, сегодня будут работать в дистанционном формате.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала