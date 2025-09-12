https://ria.ru/20250912/bykov-2041500267.html

Быков* выразил несогласие с обвинением в распространении фейков об армии

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иностранным агентом) не согласен с обвинением в распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала Черемушкинского суда Москвы. "Быков* не согласен с обвинениями в свой адрес и считает их политически мотивированными", - сказала его адвокат. Самого Быкова* в суде не было, также у защиты не нашлось доказательств для исследования в суде. Тем не менее, защита намерена выступать в прениях сторон. Поводом для возбуждения дела о фейках об армии на Быкова* послужил видеоролик на YouTube, в котором он привел несоответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности. Быков* заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов

