https://ria.ru/20250912/britanija-2041393222.html
Британия ввела санкции против российского радиозавода
Британия ввела санкции против российского радиозавода - РИА Новости, 12.09.2025
Британия ввела санкции против российского радиозавода
Великобритания ввела санкции против Сарапульского радиозавода и Мытищинского приборостроительного завода, следует из документа, опубликованного британским... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:53:00+03:00
2025-09-12T10:53:00+03:00
2025-09-12T11:07:00+03:00
россия
великобритания
москва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Сарапульского радиозавода и Мытищинского приборостроительного завода, следует из документа, опубликованного британским минфином. "АО Сарапульский радиозавод... ООО Мытищинский приборостроительный завод", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250912/britanija-2041391310.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, москва, владимир путин, в мире
Россия, Великобритания, Москва, Владимир Путин, В мире
Британия ввела санкции против российского радиозавода
Британия ввела санкции против Сарапульского радиозавода