Британия ввела санкции против научно-исследовательского института "Солитон"
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российского научно-исследовательского института "Солитон", занимающегося разработками в сфере связи, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
"Научно-исследовательский институт "Солитон", - сказано в обновленном санкционном списке.
НИИ занимается разработкой и производством многоканальных систем передачи информации по различным линиям связи, а также комплексов средств для автоматизированных сетей связи.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.