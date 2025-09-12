Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против 70 судов - РИА Новости, 12.09.2025
10:08 12.09.2025
Британия ввела санкции против 70 судов
Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
в мире
россия
великобритания
лондон
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Добавлено 70 новых (судовых – ред.) обозначений", - сказано там. По заявлению Лондона, эти суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из РФ в третьи страны.
россия
великобритания
лондон
в мире, россия, великобритания, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Лондон
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
"Добавлено 70 новых (судовых – ред.) обозначений", - сказано там.
По заявлению Лондона, эти суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из РФ в третьи страны.
