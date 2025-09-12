https://ria.ru/20250912/britanija-2041378293.html
Британия ввела санкции против 70 судов
Британия ввела санкции против 70 судов - РИА Новости, 12.09.2025
Британия ввела санкции против 70 судов
Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:08:00+03:00
2025-09-12T10:08:00+03:00
2025-09-12T10:08:00+03:00
в мире
россия
великобритания
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Добавлено 70 новых (судовых – ред.) обозначений", - сказано там. По заявлению Лондона, эти суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из РФ в третьи страны.
https://ria.ru/20250912/evrosojuz-2041373122.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a9a56fee76b4437ffabe95093b290cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Лондон
Британия ввела санкции против 70 судов
Британия ввела санкции против 70 судов, якобы связанных с Россией