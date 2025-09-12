https://ria.ru/20250912/britanija-2041378293.html

Британия ввела санкции против 70 судов

Британия ввела санкции против 70 судов - РИА Новости, 12.09.2025

Британия ввела санкции против 70 судов

Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:08:00+03:00

2025-09-12T10:08:00+03:00

2025-09-12T10:08:00+03:00

в мире

россия

великобритания

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. "Добавлено 70 новых (судовых – ред.) обозначений", - сказано там. По заявлению Лондона, эти суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из РФ в третьи страны.

https://ria.ru/20250912/evrosojuz-2041373122.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, лондон