Великобритания ввела санкции против двух российских химических заводов - РИА Новости, 12.09.2025
09:54 12.09.2025
Великобритания ввела санкции против двух российских химических заводов
в мире
великобритания
россия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" и предприятия химической промышленности "Анозит", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Брянский химический завод имени 50-летия СССР... Федеральное казенное предприятие химической промышленности "Анозит", - сказано в документе.
в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" и предприятия химической промышленности "Анозит", следует из документа, опубликованного британским минфином.
"Брянский химический завод имени 50-летия СССР... Федеральное казенное предприятие химической промышленности "Анозит", - сказано в документе.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
09:50
 
