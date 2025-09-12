Великобритания ввела санкции против двух российских химических заводов

https://ria.ru/20250912/britanija-2041373883.html

Великобритания ввела санкции против "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" и предприятия химической промышленности "Анозит", следует из документа,... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" и предприятия химической промышленности "Анозит", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Брянский химический завод имени 50-летия СССР... Федеральное казенное предприятие химической промышленности "Анозит", - сказано в документе.

