Великобритания ввела санкции против двух российских химических заводов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" и предприятия химической промышленности "Анозит", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Брянский химический завод имени 50-летия СССР... Федеральное казенное предприятие химической промышленности "Анозит", - сказано в документе.
