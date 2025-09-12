https://ria.ru/20250912/braziliya-2041341293.html
В Бразилии ответили на угрозы со стороны США из-за приговора Болсонару
В Бразилии ответили на угрозы со стороны США из-за приговора Болсонару
в мире
сша
бразилия
марко рубио
жаир болсонару
дональд трамп
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен - РИА Новости. Угрозы госсекретаря США Марко Рубио на фоне приговора экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару не запугают бразильскую демократию, заявили в МИД латиноамериканской страны. "Угрозы, подобные той, с которой выступил сегодня госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении, содержащем нападки на бразильские власти и игнорирующем факты и неопровержимые доказательства по делу, не запугают нашу демократию", - говорится в сообщении в X. Суд в четверг приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о попытке госпереворота. Незадолго до оглашения вердикта Рубио пригрозил ответными мерами от США. Болсонару является соратником президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывался в его поддержку на фоне расследования.
