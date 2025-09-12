https://ria.ru/20250912/bolsonaru-2041335515.html

Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте

Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте - РИА Новости, 12.09.2025

Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте

Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 12.09.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен — РИА Новости. Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1."Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота", — говорится в сообщении.Коллегия назначила Болсонару 27 лет и 3 месяца тюрьмы. Ему также запретили баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет. Сторонников экс-президента приговорили на сроки до 26 лет тюрьмы.Госсекретарь США Марко Рубио перед вынесением приговора Болсонару, который неоднократно высказывался в поддержку Дональда Трампа, пригрозил Бразилии ответными мерами, назвав процесс "политическим преследованием". В МИД латиноамериканской страны в ответ заявили, что угрозы не запугают бразильскую демократию.Сторонники Болсонару , выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, — а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы.

