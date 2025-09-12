Рейтинг@Mail.ru
Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 12.09.2025 (обновлено: 05:59 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/bolsonaru-2041335515.html
Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте
Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте - РИА Новости, 12.09.2025
Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте
Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T01:42:00+03:00
2025-09-12T05:59:00+03:00
в мире
бразилия
сша
бразилиа
жаир болсонару
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:244:2792:1815_1920x0_80_0_0_f252e05c4bd6ddab523cea4e0b25b2cf.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен — РИА Новости. Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1.&quot;Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота&quot;, — говорится в сообщении.Коллегия назначила Болсонару 27 лет и 3 месяца тюрьмы. Ему также запретили баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет. Сторонников экс-президента приговорили на сроки до 26 лет тюрьмы.Госсекретарь США Марко Рубио перед вынесением приговора Болсонару, который неоднократно высказывался в поддержку Дональда Трампа, пригрозил Бразилии ответными мерами, назвав процесс "политическим преследованием". В МИД латиноамериканской страны в ответ заявили, что угрозы не запугают бразильскую демократию.Сторонники Болсонару , выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, — а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20250910/brazilija-2040825287.html
https://ria.ru/20250822/bank-2036892226.html
бразилия
сша
бразилиа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_67f328e5f999abc54ced1dd68f556e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, бразилиа, жаир болсонару, марко рубио, дональд трамп
В мире, Бразилия, США, Бразилиа, Жаир Болсонару, Марко Рубио, Дональд Трамп

Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЭкс-президент Бразилии Жаир Болсонару
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен — РИА Новости. Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1.
«

"Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота", — говорится в сообщении.

Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Бразилия осудила угрозы США о применении силы
10 сентября, 04:54
Коллегия назначила Болсонару 27 лет и 3 месяца тюрьмы. Ему также запретили баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет. Сторонников экс-президента приговорили на сроки до 26 лет тюрьмы.
Госсекретарь США Марко Рубио перед вынесением приговора Болсонару, который неоднократно высказывался в поддержку Дональда Трампа, пригрозил Бразилии ответными мерами, назвав процесс "политическим преследованием". В МИД латиноамериканской страны в ответ заявили, что угрозы не запугают бразильскую демократию.
Сторонники Болсонару , выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, — а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Крупнейший банк Бразилии заблокировал карты попавшего под санкции США судьи
22 августа, 06:25
 
В миреБразилияСШАБразилиаЖаир БолсонаруМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала