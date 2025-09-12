https://ria.ru/20250912/bezrabotitsa--2041447949.html

ЦБ рассказал об уровне безработицы в России

ЦБ рассказал об уровне безработицы в России

Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России."Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - говорится в сообщении.

