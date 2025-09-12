Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассказал об уровне безработицы в России
13:36 12.09.2025 (обновлено: 13:41 12.09.2025)
ЦБ рассказал об уровне безработицы в России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России."Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - говорится в сообщении.
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России.
"Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - говорится в сообщении.
