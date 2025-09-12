https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041335675.html

ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву

ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву

2025-09-12T01:48:00+03:00

москва

безопасность

сергей собянин

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал, что уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву."ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале в мессенджере MAX.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

москва

2025

Новости

