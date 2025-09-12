Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали, где пройдут учения "Запад-2025"
11:45 12.09.2025
В Белоруссии рассказали, где пройдут учения "Запад-2025"
Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны. "Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко. По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению. Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.
Учения "Запад-2025" пройдут в Витебской, Минской и Гродненской областях

МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны.
"Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Белорусские военные следят за активностью у границ, заявили в Минобороны
Вчера, 11:40
По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению.
Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.
Начало военных учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"
Вчера, 07:18
 
В миреГродненская областьБелоруссияРоссия
 
 
