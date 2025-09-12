https://ria.ru/20250912/belorussija-2041408621.html
В Белоруссии рассказали, где пройдут учения "Запад-2025"
В Белоруссии рассказали, где пройдут учения "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025
В Белоруссии рассказали, где пройдут учения "Запад-2025"
Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и...
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны. "Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко. По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению. Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.
В Белоруссии рассказали, где пройдут учения "Запад-2025"
Учения "Запад-2025" пройдут в Витебской, Минской и Гродненской областях