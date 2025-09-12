В Белгороде при ударе ВСУ погибла женщина

https://ria.ru/20250912/belgorod-2041362590.html
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. В Белгороде при атаке ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."От удара ВСУ погибла мирная жительница", - написал Гладков в Telegram-канале.Как уточнил губернатор, женщина умерла на месте от полученных ранений. Он выразил соболезнования родным и близким от всех жителей Белгородской области.
