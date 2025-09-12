https://ria.ru/20250912/belgorod-2041362590.html

В Белгороде при ударе ВСУ погибла женщина

В Белгороде при ударе ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 12.09.2025

В Белгороде при ударе ВСУ погибла женщина

В Белгороде при атаке ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:04:00+03:00

2025-09-12T09:04:00+03:00

2025-09-12T10:33:00+03:00

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg

БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. В Белгороде при атаке ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."От удара ВСУ погибла мирная жительница", - написал Гладков в Telegram-канале.Как уточнил губернатор, женщина умерла на месте от полученных ранений. Он выразил соболезнования родным и близким от всех жителей Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия