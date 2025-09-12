Рейтинг@Mail.ru
Исполнительницу песни "Матушка" внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 12.09.2025
Культура
 
11:17 12.09.2025
Исполнительницу песни "Матушка" внесли в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российскую певицу Татьяну Куртукову, исполнительницу популярной песни "Матушка", выяснило РИА РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российскую певицу Татьяну Куртукову, исполнительницу популярной песни "Матушка", выяснило РИА Новости. Согласно данным сайта, в базу Куртукова внесена за поддержку СВО. Данные певицы появились на сайте 11 сентября 2025 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российскую певицу Татьяну Куртукову, исполнительницу популярной песни "Матушка", выяснило РИА Новости.
Согласно данным сайта, в базу Куртукова внесена за поддержку СВО. Данные певицы появились на сайте 11 сентября 2025 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок
