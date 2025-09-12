https://ria.ru/20250912/baykal-2041495256.html

"Чистая Линия", МАЕР и "Пятерочка" объединяют усилия для сохранения Байкала

"Чистая Линия", МАЕР и "Пятерочка" объединяют усилия для сохранения Байкала - РИА Новости, 12.09.2025

"Чистая Линия", МАЕР и "Пятерочка" объединяют усилия для сохранения Байкала

Компания "Арнест ЮниРусь", один из ведущих российских производителей товаров повседневного спроса, объявляет о партнерстве между своим брендом "Чистая Линия",... РИА Новости, 12.09.2025

пресс-релизы

МОСКВА, 12 сен - "Арнест ЮниРусь". Компания "Арнест ЮниРусь", один из ведущих российских производителей товаров повседневного спроса, объявляет о партнерстве между своим брендом "Чистая Линия", торговой сетью "Пятерочка" и медиахолдингом МАЕР в рамках экологического проекта "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка". Соглашение, подписание которого состоялось 12 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", направлено на усиление совместной работы по сохранению уникальной природы Байкала. "Чистая Линия", МАЕР и "Пятерочка" объединяются, чтобы привлечь различные ресурсы для проекта как со стороны бизнеса, так и частных лиц. Партнеры ищут новые пути для продвижения инициативы. "Мы всегда говорим о будущем, и устойчивое развитие — его главный двигатель. Для нас ESG — это не просто строчка в отчетах, а глубокая стратегия, пронизывающая все наши решения и коммуникации. "Арнест ЮниРусь" всегда придавала ESG важное значение, рассматривая устойчивое развитие как часть своей ДНК. Мы следим за трендами рынка и учитываем особенности России, активно участвуем в климатических инициативах и развиваем свою социальную ответственность. Партнерство трех крупных компаний – большой шаг вперед для проекта. Опыт "Пятерочки", коммуникационная сила МАЕР, а также философия бренда "Чистой Линии" заботы о природе и экспертиза "Арнест ЮниРусь" в создании экопроектов помогут нам сохранить хрупкую экосистему Байкала. Вместе мы сможем рассказать людям, почему важно беречь экосистему Чивыркуйского перешейка, где находятся краснокнижные растения, живут редкие птицы и животные", – комментирует генеральный директор "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова."Для медиахолдинга МАЕР важно не только говорить о проблемах, но и активно участвовать в их решении. Этот проект – отличный пример того, как медиа могут стать реальной движущей силой позитивных изменений. Мы используем все наши ресурсы, чтобы рассказать миллионам людей о красоте Байкала и простых шагах, которые каждый может сделать для его сохранения. Наша задача – вдохновить аудиторию и превратить информирование в реальное действие", – рассказал генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор."X5 с момента основания придерживается в работе принципов устойчивого развития, последовательно создавая и поддерживая социально-экологические инициативы. Участие торговой сети "Пятерочка" в проекте "Забота о Байкале" — логичное продолжение нашей ESG-стратегии и подтверждение ответственного подхода к бизнесу. Важно, что подобные проекты приносят реальную пользу природе и людям. Экотропа поможет снизить нагрузку на экосистему, сделать природу доступной, но не пострадавшей от человеческого вмешательства. Это очередной шаг в нашей системной работе по снижению воздействия на окружающую среду, и точно не последний", – рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.Проект "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка" инициирован брендом "Чистая Линия" совместно с торговой сетью "Пятёрочка" и фондом "Озеро Байкал" для сохранения биоразнообразия и просвещения посетителей парка о правилах ответственного туризма на территории Чивыркуйского перешейка. Например, несмотря на статус национального парка, место открыто для посещения туристами: посетители часто игнорируют охранные знаки, паркуют автомобили и устраивают стоянки в запрещенных зонах "тишины", отчего уязвимая растительность дюнных сообществ подвергается вытаптыванию, а покой птиц и животных нарушается присутствием человека. Дополнительную сложность представляет отсутствие качественной переписи растений, затрудняющее оценку реального ущерба и планирование восстановительных работ. Именно поэтому партнеры решили действовать и помочь флоре и фауне Чивыркуйского перешейка, инициировав проект "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка". Время подписания выбрано не случайно. Стороны заключили соглашения между двумя значимыми для региона датами: Днем Байкала в Иркутске (7 сентября) и Днем Байкала в Бурятии (14 сентября). Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

