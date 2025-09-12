Более 200 автобусов закупят для округов Ярославской области

Рейтинг@Mail.ru
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:54 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/avtobusy-2041542043.html
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Более 200 автобусов закупят для муниципальных округов Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "К 2026 году планируем полностью обновить автобусный парк региона и обеспечить жителей всех округов удобным, комфортным и безопасным общественным транспортом. Закупаем в лизинг более 200 новых, современных автобусов для 11 округов и межмуниципального сообщения. На это предусмотрели 4 миллиарда рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам Евраева, правительство региона планирует, что новые автобусы выйдут на маршруты в начале 2026 года. "С этого же времени организацию перевозок в этих округах переведем на региональный уровень – это повысит надежность и качество транспортного обслуживания", - отметил губернатор. Новый транспорт будет оснащен кондиционерами, мультимедийными экранами, системами видеонаблюдения, пандусами для маломобильных пассажиров и валидаторами для бесконтактной оплаты, отметил Евраев. Все автобусы оформят в едином желтом цвете с брендом "Яавтобус" и названиями округов на бортах. Как пояснил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, для межмуниципальных маршрутов планируется приобрести 55 автобусов большого класса и 88 – среднего. Они будут курсировать по 89 маршрутам. Для округов приобретут 59 автобусов среднего класса, из которых 14 – для Тутаевского округа, 8 – для Пошехонского, 7 – для Гаврилов-Ямского. Позже будет объявлено о закупке еще двух автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах.
ярославская область
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
© Фото : Правительство Ярославской областиАвтобус для муниципального округа Ярославской области
© Фото : Правительство Ярославской области
Автобус для муниципального округа Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Более 200 автобусов закупят для муниципальных округов Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"К 2026 году планируем полностью обновить автобусный парк региона и обеспечить жителей всех округов удобным, комфортным и безопасным общественным транспортом. Закупаем в лизинг более 200 новых, современных автобусов для 11 округов и межмуниципального сообщения. На это предусмотрели 4 миллиарда рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам Евраева, правительство региона планирует, что новые автобусы выйдут на маршруты в начале 2026 года.
"С этого же времени организацию перевозок в этих округах переведем на региональный уровень – это повысит надежность и качество транспортного обслуживания", - отметил губернатор.
Новый транспорт будет оснащен кондиционерами, мультимедийными экранами, системами видеонаблюдения, пандусами для маломобильных пассажиров и валидаторами для бесконтактной оплаты, отметил Евраев. Все автобусы оформят в едином желтом цвете с брендом "Яавтобус" и названиями округов на бортах.
Как пояснил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, для межмуниципальных маршрутов планируется приобрести 55 автобусов большого класса и 88 – среднего. Они будут курсировать по 89 маршрутам. Для округов приобретут 59 автобусов среднего класса, из которых 14 – для Тутаевского округа, 8 – для Пошехонского, 7 – для Гаврилов-Ямского. Позже будет объявлено о закупке еще двух автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах.
