Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале

Авиасообщение в Непале восстанавливается более быстрыми темпами, чем общая обстановка в стране и в столице Катманду после массовых беспорядков
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиасообщение в Непале восстанавливается более быстрыми темпами, чем общая обстановка в стране и в столице Катманду после массовых беспорядков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "Воздушное сообщение нормализуется быстрее и динамичнее, нежели в целом обстановка в городе (Катманду - ред.) и стране", - сказал агентству дипломат. По его словам, если в четверг еще не все авиакомпании в полной мере возобновили полеты, то к пятнице количество рейсов увеличилось. "Сейчас мы уже видим, что и страны Ближнего Востока, и другие страны практически в полном объеме осуществляют полеты. То есть постепенно воздушное сообщение нормализуется", - уточнил Ивашев.
