Рейтинг@Mail.ru
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/aviasoobschenie-2041403058.html
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале - РИА Новости, 12.09.2025
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале
Авиасообщение в Непале восстанавливается более быстрыми темпами, чем общая обстановка в стране и в столице Катманду после массовых беспорядков, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:28:00+03:00
2025-09-12T11:28:00+03:00
катманду
непал
ближний восток
беспорядки в непале
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca5848cda807cd23f24411cba5966415.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиасообщение в Непале восстанавливается более быстрыми темпами, чем общая обстановка в стране и в столице Катманду после массовых беспорядков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "Воздушное сообщение нормализуется быстрее и динамичнее, нежели в целом обстановка в городе (Катманду - ред.) и стране", - сказал агентству дипломат. По его словам, если в четверг еще не все авиакомпании в полной мере возобновили полеты, то к пятнице количество рейсов увеличилось. "Сейчас мы уже видим, что и страны Ближнего Востока, и другие страны практически в полном объеме осуществляют полеты. То есть постепенно воздушное сообщение нормализуется", - уточнил Ивашев.
https://ria.ru/20250911/nepal-2041224410.html
катманду
непал
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d074b6ec1844ca6333ea6bfb883002d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катманду, непал, ближний восток, беспорядки в непале, в мире
Катманду, Непал, Ближний Восток, Беспорядки в Непале, В мире
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале

Дипломат Ивашев: авиасообщение в Непале нормализуется быстрее, чем обстановка

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
Протест в Катманду - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиасообщение в Непале восстанавливается более быстрыми темпами, чем общая обстановка в стране и в столице Катманду после массовых беспорядков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.
«
"Воздушное сообщение нормализуется быстрее и динамичнее, нежели в целом обстановка в городе (Катманду - ред.) и стране", - сказал агентству дипломат.
По его словам, если в четверг еще не все авиакомпании в полной мере возобновили полеты, то к пятнице количество рейсов увеличилось.
"Сейчас мы уже видим, что и страны Ближнего Востока, и другие страны практически в полном объеме осуществляют полеты. То есть постепенно воздушное сообщение нормализуется", - уточнил Ивашев.
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии
11 сентября, 15:37
 
КатмандуНепалБлижний ВостокБеспорядки в НепалеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала