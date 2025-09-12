Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 12.09.2025
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении - РИА Новости, 12.09.2025
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении
Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотными... РИА Новости, 12.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами вооружённых сил Украины на Северском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка выявила расположение пункта управления БпЛА и антенны "Старлинк" ВСУ и передала координаты артиллеристам. Расчёты 152-мм орудий "Мста-Б" нанесли удары по целям и прямыми попаданиями уничтожили технику противника", — уточнили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы бригады продолжают круглосуточно выполнять огневые задачи, лишая противника возможности координировать свои действия с использованием беспилотников.
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении

Российские артиллеристы уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении

Боевая работа артиллерийских расчетов
Боевая работа артиллерийских расчетов
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами вооружённых сил Украины на Северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Разведка выявила расположение пункта управления БпЛА и антенны "Старлинк" ВСУ и передала координаты артиллеристам. Расчёты 152-мм орудий "Мста-Б" нанесли удары по целям и прямыми попаданиями уничтожили технику противника", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы бригады продолжают круглосуточно выполнять огневые задачи, лишая противника возможности координировать свои действия с использованием беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
