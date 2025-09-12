https://ria.ru/20250912/artilleristy-2041364656.html

ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении

ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении - РИА Новости, 12.09.2025

ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении

Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотными... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:19:00+03:00

2025-09-12T09:19:00+03:00

2025-09-12T09:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами вооружённых сил Украины на Северском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка выявила расположение пункта управления БпЛА и антенны "Старлинк" ВСУ и передала координаты артиллеристам. Расчёты 152-мм орудий "Мста-Б" нанесли удары по целям и прямыми попаданиями уничтожили технику противника", — уточнили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы бригады продолжают круглосуточно выполнять огневые задачи, лишая противника возможности координировать свои действия с использованием беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины