https://ria.ru/20250912/artilleristy-2041364656.html
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении - РИА Новости, 12.09.2025
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении
Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотными... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:19:00+03:00
2025-09-12T09:19:00+03:00
2025-09-12T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами вооружённых сил Украины на Северском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка выявила расположение пункта управления БпЛА и антенны "Старлинк" ВСУ и передала координаты артиллеристам. Расчёты 152-мм орудий "Мста-Б" нанесли удары по целям и прямыми попаданиями уничтожили технику противника", — уточнили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы бригады продолжают круглосуточно выполнять огневые задачи, лишая противника возможности координировать свои действия с использованием беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении
Российские артиллеристы уничтожили антенну "Старлинк" на Северском направлении