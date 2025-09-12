https://ria.ru/20250912/alkozavisimost-2041405026.html

В РПЦ рассказали, как алкозависимым получить помощь в Церкви

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Количество проектов Русской православной церкви помощи алкозависимым выросло с 2009 года с 20 до 600, есть сайты и телефонные линии, рассказал руководитель направления помощи алкоголезависимым Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви Валерий Доронкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В Русской православной церкви 11 сентября вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя) - святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Он прилюдно дал обещание своей супруге выполнить любую ее просьбу - она захотела казнить Иоанна Крестителя, которому мстила. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан. РПЦ установила на 11 сентября День трезвости. "С 2009 года, после того, как Церковь очень плотно занялась этим вопросом, количество (церковных - ред.) организаций помощи людям с алкогольной зависимостью увеличилось с 20 проектов более чем до 600. Ежедневно тысячи людей - жены, матери, сами зависимые - приходят в храмы. У нас есть информационные службы, телефонные, их несколько, куда люди могут обратиться, узнать адреса помощи", - сказал Доронкин. Он добавил, что существуют и сайты в интернете, куда можно зайти и найти организацию, которая помогает. В беседе с РИА Новости он посоветовал сайт "Православной школы трезвости", где есть контакты организаций, которые помогают алкозависимым, а также сайт "Трезвый город РФ", где можно заказать плакаты соцрекламы о трезвом образе жизни. Как ранее отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании по случаю Дня трезвости, только в трезвом уме можно отличать истину от лжи, принимать здравые решения, бороться со страстями и не поддаваться соблазнам, то есть "делать все то, к чему мы призваны как христиане". Также Патриарх Кирилл с удовлетворением отметил, что в последние годы в России снизилось употребление алкоголя и табака, но отметил, что "появляются новые опасные вещества, негативно влияющие на сознание и искажающие восприятие реальности".

