Арестованный адвокат экс-мэра Стамбула будет защищать его дистанционно

Адвокат бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу будет представлять интересы своего клиента по делу о подделке диплома, подключаясь по видеосвязи из тюрьмы, так... РИА Новости, 12.09.2025

СТАМБУЛ, 12 сен – РИА Новости. Адвокат бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу будет представлять интересы своего клиента по делу о подделке диплома, подключаясь по видеосвязи из тюрьмы, так как он сам также является фигурантом уголовного дела, передает телеканал Ahaber. В пятницу в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври состоялось первое заседание суда, рассматривающего дело о подделке диплома экс-мэра Стамбула. Обвинение требует почти 9 лет тюремного заключения и запрет на политическую деятельность для арестованного с марта экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу в связи с расследованием дела о подделке диплома. Пехливан был арестован в июне по обвинению в членстве в преступной группировке и содержится под стражей в тюрьме в городе Чорлу. Имамоглу на заседании потребовал, чтобы его интересы продолжил защищать Пехливан, несмотря на арест. "Суд удовлетворил просьбу, Пехливан подключился к заседанию по видеосвязи, аналогичным образом он примет участие в следующем заседании", - сообщил канал. Имамоглу отверг все обвинения и заявил, что обвинительное заключение написано "не прокурором, а теми, кто знает, что я смогу победить на следующих выборах (президента – ред.)". Экс-мэр назвал уголовное дело "чепухой", отмечает канал. Суд принял решение перенести на 20 октября вердикт по делу. Стамбульский университет в марте принял решение аннулировать диплом Имамоглу и еще 27 человек после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента страны. Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в 1990 году в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Суд в июле приговорил политика к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за угрозы генпрокурору Акыну Гюрлеку и его семье. Кроме того, Имамоглу в декабре 2022 года был осужден на 2 года и 7,5 месяцев тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и был лишен права заниматься политической деятельностью. Его защита обжаловала решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК. Партия ожидает решения апелляционного суда.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

