https://ria.ru/20250912/abiturienty-2041429165.html

Более 970 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья

Более 970 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья - РИА Новости, 12.09.2025

Более 970 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья

В этом году 973 человека поступили в медицинские вузы России по договорам целевого обучения с больницами и поликлиниками Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T12:52:00+03:00

2025-09-12T12:52:00+03:00

2025-09-12T12:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

медицина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840218937_0:180:3070:1908_1920x0_80_0_0_0477e2421da9e050b983e4703f6683ef.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В этом году 973 человека поступили в медицинские вузы России по договорам целевого обучения с больницами и поликлиниками Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Целевое обучение позволяет абитуриентам заключить договор с одной из медицинских организаций региона и министерством здравоохранения Московской области. После окончания учебы молодые специалисты выйдут на работу в медучреждение, с которым был заключен договор. "Целевое обучение позволяет в перспективе обеспечить подмосковные учреждения здравоохранения медицинскими кадрами, поскольку после завершения учебы молодые медики выходят на работу в наши больницы и поликлиники. В этом году 973 "целевика" поступили в медицинские вузы от медорганизаций Подмосковья, из них 622 – по программам специалитета и 351 – в ординатуру", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Из поступивших по целевому договору в ординатуру 151 человек начал учебу в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, 10 — в НИКИ детства, шесть — в МОНИИАГ имени академика В.И. Краснопольского. Также Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны, включая Сеченовский и Пироговский университеты, Российский университет медицины, Рязанский и Тверской государственные медицинские университеты, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и другими. Студенты Московского областного медицинского колледжа также могут заключить договор о целевом обучении. Эта возможность доступна для учащихся всех курсов — с 1 по 4. Участники программы не только получают дополнительную стипендию от медучреждения во время обучения, но и гарантированно трудоустраиваются в эту же организацию после выпуска. Обязательный срок отработки составляет не менее трех лет.

https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040419883.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), медицина