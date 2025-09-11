https://ria.ru/20250911/zhitel-2041188772.html
В Кировской области убийце студентки вынесли приговор спустя 27 лет
2025-09-11T13:33:00+03:00
2025-09-11T13:33:00+03:00
2025-09-11T13:33:00+03:00
происшествия
кировская область
вологодская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Жителя Вологодской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство в 1998 году студентки в Кировской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что вечером 5 июня 1998 года мужчина в лесном массиве около деревни Барановщина Куменского района Кировской области, угрожая убийством, изнасиловал 18-летнюю девушку. Опасаясь, что студентка может сообщить о произошедшем в правоохранительные органы, он задушил ее кожаным шнуром и скрылся, выехав за пределы Кировской области. "На первоначальном этапе следствия не удалось установить подозреваемого. Однако благодаря современным методам исследования и проверке по федеральной базе данных геномной информации обнаруженного на одном из вещественных доказательств ДНК было установлено совпадение генетического профиля предполагаемого преступника с ДНК-профилем лица, находящегося в родстве с ним", - говорится в сообщении СУСК Кировской области. В мае 2025 года 64-летний мужчина, причастный к преступлениям, был обнаружен на территории Вологодской области и доставлен в Киров. Под тяжестью собранных доказательств он признал вину. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении.
кировская область
вологодская область
россия
