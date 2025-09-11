https://ria.ru/20250911/zhile-2041079184.html
Россиян предупредили о подводных камнях покупки жилья вскладчину
Россиян предупредили о подводных камнях покупки жилья вскладчину - РИА Новости, 11.09.2025
Россиян предупредили о подводных камнях покупки жилья вскладчину
Покупка одного жилья несколькими собственниками является одной из альтернатив в условиях дорогой ипотеки. Почему это несет ненужные риски, агентству “Прайм”... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T03:15:00+03:00
2025-09-11T03:15:00+03:00
2025-09-11T03:24:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Покупка одного жилья несколькими собственниками является одной из альтернатив в условиях дорогой ипотеки. Почему это несет ненужные риски, агентству “Прайм” рассказал основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.По его словам, речь идет о варианте “инвестирования”, когда объект покупают вскладчину на котловане, а после сдачи продают по возросшей цене. Это встречается не так часто и не всегда оправдано с учетом соотношения “риск-выгода”.“Продажа от единственного собственника намного комфортнее и для покупателя, и для самого процесса сделки. Особенно чувствительно к безопасности сделок и возможным рискам относятся в Москве", — добавил он.На рынке встречаются квартиры в долевой собственности, например, коммунальные, которые обычно сложно продать из-за разногласий владельцев. Бывает, что в долях регистрируют возводимые на дачных землях таунхаусы или малоэтажные дома. Но покупка таких долей несет огромные риски вплоть до признания здания незаконным, предупредил Яшенков.
Россиян предупредили о подводных камнях покупки жилья вскладчину
Риелтор Яшенков предупредил о рисках от покупки жилья вскладчину