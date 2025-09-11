https://ria.ru/20250911/zelenskiy-2041253259.html

"Нас ограбили". На Украине осудили решение Зеленского

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал подписанные Владимиром Зеленским поправки к закону "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающие сокращение финансирование украинской столицы, сообщает официальный портал городского совета столицы Украины."Нас практически ограбили. По-другому это не назовешь", – заявил Кличко.Изменения в законе предусматривают перераспределение бюджета для дополнительного финансирования сектора обороны и безопасности. Одно из них – изъятие восьми миллиардов гривен из бюджета украинской столицы."Поправки, подписанные Зеленским, противоречат принципам независимости и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закону о столице Украины – городе-герое Киеве, а также нарушают права местного самоуправления", – заявил Кличко.Мэр Киева подчеркнул, что просил главу киевского режима не вносить эти поправки, однако они все равно вступили в силу.Ранее Кличко обвинял Зеленского в авторитаризме и нарушении демократических принципов под видом боевых действий. Мэр Киева упоминал, что защитой в этой ситуации для него остается мировая известность, приобретенная во время боксерской карьеры.В январе Кличко заявил, что приближенные к Зеленскому политики нарушают баланс власти в украинской столице и дестабилизируют местное самоуправление. В частности, он обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в том, что он мешает восстанавливать поврежденные дома и инфраструктуры, дестабилизируя управление городом.

