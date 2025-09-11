https://ria.ru/20250911/zaymy-2041223452.html

Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Девять компаний-участников программы "Сделано в Хабаровском крае" получили льготные займы "Хабаровский бренд" на общую сумму 21,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовый продукт "Хабаровский бренд" входит в программу "Сделано в Хабаровском крае", которую по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина запустили в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Среди получателей займ — производители спецодежды, пищевой продукции, мебели и пчеловодческой продукции. На текущий момент фонд рассматривает еще две заявки на общую сумму 6 миллионов рублей. Зонтичный бренд "Сделано в Хабаровском крае" создан для повышения узнаваемости продукции местных производителей как внутри региона, так и за его пределами. Для участия в программе компании необходимо заключить лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака — центром "Мой бизнес". Это соглашение предоставляет производителю право размещать товарный знак на своей продукции. "В настоящее время в крае 65 местных производителей уже заключили соглашение и стали участниками краевой программы "Сделано в Хабаровском крае". Еще 14 заявок одобрено, предприниматели выходят на этап подписания, две заявки — на рассмотрении", — рассказал министр экономического развития края Николай Дубинин, его слова приводится на официальном сайте Минэкономразвития региона. Помимо льготного финансирования, участники программы получают право на размещение продукции в фирменных магазинах "Сделано в Хабаровском крае", открытых в Москве и Хабаровске, бесплатное участие в выставках и ярмарках от центра "Мой бизнес", приоритет при предоставлении комплексных услуг, льготную аренду помещений, содействие в выходе на международные рынки и на региональные витрины маркетплейсов. Для подачи заявки на право размещения товарного знака "Сделано в Хабаровском крае" предпринимателям необходимо предоставить пакет документов центр "Мой бизнес" в Хабаровске.

