Рейтинг@Mail.ru
Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:35 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/zaymy-2041223452.html
Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы
Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы - РИА Новости, 11.09.2025
Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы
Девять компаний-участников программы "Сделано в Хабаровском крае" получили льготные займы "Хабаровский бренд" на общую сумму 21,4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:35:00+03:00
2025-09-11T15:35:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
хабаровский край
займ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Девять компаний-участников программы "Сделано в Хабаровском крае" получили льготные займы "Хабаровский бренд" на общую сумму 21,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Финансовый продукт "Хабаровский бренд" входит в программу "Сделано в Хабаровском крае", которую по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина запустили в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Среди получателей займ — производители спецодежды, пищевой продукции, мебели и пчеловодческой продукции. На текущий момент фонд рассматривает еще две заявки на общую сумму 6 миллионов рублей. Зонтичный бренд "Сделано в Хабаровском крае" создан для повышения узнаваемости продукции местных производителей как внутри региона, так и за его пределами. Для участия в программе компании необходимо заключить лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака — центром "Мой бизнес". Это соглашение предоставляет производителю право размещать товарный знак на своей продукции. "В настоящее время в крае 65 местных производителей уже заключили соглашение и стали участниками краевой программы "Сделано в Хабаровском крае". Еще 14 заявок одобрено, предприниматели выходят на этап подписания, две заявки — на рассмотрении", — рассказал министр экономического развития края Николай Дубинин, его слова приводится на официальном сайте Минэкономразвития региона. Помимо льготного финансирования, участники программы получают право на размещение продукции в фирменных магазинах "Сделано в Хабаровском крае", открытых в Москве и Хабаровске, бесплатное участие в выставках и ярмарках от центра "Мой бизнес", приоритет при предоставлении комплексных услуг, льготную аренду помещений, содействие в выходе на международные рынки и на региональные витрины маркетплейсов. Для подачи заявки на право размещения товарного знака "Сделано в Хабаровском крае" предпринимателям необходимо предоставить пакет документов центр "Мой бизнес" в Хабаровске.
https://ria.ru/20250910/biznes-2040929816.html
https://ria.ru/20250901/sotskontrakty-2038925447.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_124:0:2400:1707_1920x0_80_0_0_2f67c66aad32c34a23a2ec7d7ec89041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край, займ
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край, займ
Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы

Девять компаний Хабаровского края получили льготные займы на 21,4 млн рублей

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Деловое рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Девять компаний-участников программы "Сделано в Хабаровском крае" получили льготные займы "Хабаровский бренд" на общую сумму 21,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Финансовый продукт "Хабаровский бренд" входит в программу "Сделано в Хабаровском крае", которую по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина запустили в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Вывеска центра оказания услуг Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Центр "Мой бизнес" поддержал около 18,5 тысячи жителей Камчатского края
Вчера, 13:33
Среди получателей займ — производители спецодежды, пищевой продукции, мебели и пчеловодческой продукции. На текущий момент фонд рассматривает еще две заявки на общую сумму 6 миллионов рублей.
Зонтичный бренд "Сделано в Хабаровском крае" создан для повышения узнаваемости продукции местных производителей как внутри региона, так и за его пределами. Для участия в программе компании необходимо заключить лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака — центром "Мой бизнес". Это соглашение предоставляет производителю право размещать товарный знак на своей продукции.
"В настоящее время в крае 65 местных производителей уже заключили соглашение и стали участниками краевой программы "Сделано в Хабаровском крае". Еще 14 заявок одобрено, предприниматели выходят на этап подписания, две заявки — на рассмотрении", — рассказал министр экономического развития края Николай Дубинин, его слова приводится на официальном сайте Минэкономразвития региона.
Помимо льготного финансирования, участники программы получают право на размещение продукции в фирменных магазинах "Сделано в Хабаровском крае", открытых в Москве и Хабаровске, бесплатное участие в выставках и ярмарках от центра "Мой бизнес", приоритет при предоставлении комплексных услуг, льготную аренду помещений, содействие в выходе на международные рынки и на региональные витрины маркетплейсов.
Для подачи заявки на право размещения товарного знака "Сделано в Хабаровском крае" предпринимателям необходимо предоставить пакет документов центр "Мой бизнес" в Хабаровске.
Мужчина подписывает договор - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Жители Самарской области оформили 2,2 тыс соцконтрактов на открытие бизнеса
1 сентября, 18:46
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровский крайзайм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала