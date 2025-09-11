https://ria.ru/20250911/zakharova-2041224818.html
Захарова прокомментировала интервью Пугачевой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последнее интервью певицы Аллы Пугачевой."Вы знаете, есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия", - сказала она журналистам.
