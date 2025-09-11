Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала интервью Пугачевой
Культура
 
15:39 11.09.2025
Захарова прокомментировала интервью Пугачевой
Захарова прокомментировала интервью Пугачевой - РИА Новости, 11.09.2025
Захарова прокомментировала интервью Пугачевой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последнее интервью певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 11.09.2025
культура
россия
алла пугачева
мария захарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последнее интервью певицы Аллы Пугачевой."Вы знаете, есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия", - сказала она журналистам.
россия
Новости
россия, алла пугачева, мария захарова
Культура, Россия, Алла Пугачева, Мария Захарова
Захарова прокомментировала интервью Пугачевой

Захарова назвала интервью Пугачевой базаром лицемерия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последнее интервью певицы Аллы Пугачевой.
"Вы знаете, есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия", - сказала она журналистам.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
СМИ раскрыли, кого Пугачева винит в своем отъезде из России
29 августа, 16:38
 
Культура
 
 
Версия 2023.1 Beta
