14:36 11.09.2025 (обновлено: 14:57 11.09.2025)
Захарова назвала убийство Кирка спланированным
сша
мария захарова
в мире
покушение на американского политика чарли кирка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство активиста Чарли Кирка в США, заявила, что оно носит спланированный характер, обратив внимание на то, что пока нет даже реального подозреваемого в преступлении.Сторонник президента США Дональда Трампа консервативный активист Кирк был смертельно ранен накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта."На сегодняшний момент не задержан никто, были сообщения о том, что кого-то взяли якобы по горячим следам, потом эти сообщения были дезавуированы, я так понимаю , что пока еще не обнаружен реальный подозреваемый, это говорит о том, что это убийство было спланировано", - сказала Захарова РИА Новости.Официальный представитель МИД РФ отметила, что проблема политического насилия в США "встала в полный рост"."Убийство общественных деятелей - публициста, журналиста Кирка, до этого - покушение на президента США, убийство предыдущих президентов США - это проблема, с которой Америке предстоит как-то разбираться", - добавила она.
сша, мария захарова, в мире, покушение на американского политика чарли кирка
США, Мария Захарова, В мире, Покушение на американского политика Чарли Кирка
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
