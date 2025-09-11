https://ria.ru/20250911/zakharova-2041206752.html

Захарова назвала убийство Кирка спланированным

Захарова назвала убийство Кирка спланированным - РИА Новости, 11.09.2025

Захарова назвала убийство Кирка спланированным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство активиста Чарли Кирка в США, заявила, что оно носит спланированный характер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство активиста Чарли Кирка в США, заявила, что оно носит спланированный характер, обратив внимание на то, что пока нет даже реального подозреваемого в преступлении.Сторонник президента США Дональда Трампа консервативный активист Кирк был смертельно ранен накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта."На сегодняшний момент не задержан никто, были сообщения о том, что кого-то взяли якобы по горячим следам, потом эти сообщения были дезавуированы, я так понимаю , что пока еще не обнаружен реальный подозреваемый, это говорит о том, что это убийство было спланировано", - сказала Захарова РИА Новости.Официальный представитель МИД РФ отметила, что проблема политического насилия в США "встала в полный рост"."Убийство общественных деятелей - публициста, журналиста Кирка, до этого - покушение на президента США, убийство предыдущих президентов США - это проблема, с которой Америке предстоит как-то разбираться", - добавила она.

