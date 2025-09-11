https://ria.ru/20250911/zakharova-2041189707.html
Захарова отреагировала на новость об убийстве Кирка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка, указала на то, что должно пройти расследование произошедшего и должен быть найден преступник."Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление", - сказала она журналистам."Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие какие то преждевременные выводы просто нельзя", - добавила Захарова.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ", а также подчёркивал, что Крым всегда был частью России.
