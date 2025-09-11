Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на новость об убийстве Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
13:35 11.09.2025 (обновлено: 13:48 11.09.2025)
Захарова отреагировала на новость об убийстве Кирка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка, указала на то, что должно... РИА Новости, 11.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка, указала на то, что должно пройти расследование произошедшего и должен быть найден преступник."Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление", - сказала она журналистам."Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие какие то преждевременные выводы просто нельзя", - добавила Захарова.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ", а также подчёркивал, что Крым всегда был частью России.
Захарова отреагировала на новость об убийстве Кирка

Захарова призвала найти убийцу Чарли Кирка

© AP Photo / Alex BrandonЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Чарли Кирк. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка, указала на то, что должно пройти расследование произошедшего и должен быть найден преступник.
"Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление", - сказала она журналистам.
"Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие какие то преждевременные выводы просто нельзя", - добавила Захарова.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ", а также подчёркивал, что Крым всегда был частью России.
Миронов сравнил убийства Кирка и Дугиной
Миронов сравнил убийства Кирка и Дугиной
Покушение на американского политика Чарли КиркаРоссияСШАЧарли КиркВ миреМария Захарова
 
 
