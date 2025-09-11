Рейтинг@Mail.ru
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова
13:32 11.09.2025 (обновлено: 14:22 11.09.2025)
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова - РИА Новости, 11.09.2025
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за... РИА Новости, 11.09.2025
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи."Если в этой ситуации, у них есть какие то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить о чем идет речь, что происходит", - сказала она журналистам.
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова

Захарова: Польша может обратиться за разъяснениями по ситуации с БПЛА

Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
"Если в этой ситуации, у них есть какие то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить о чем идет речь, что происходит", - сказала она журналистам.
Песков оценил риторику Польши в адрес Москвы
Песков оценил риторику Польши в адрес Москвы
