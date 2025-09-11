https://ria.ru/20250911/zakharova-2041188461.html
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова - РИА Новости, 11.09.2025
Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за... РИА Новости, 11.09.2025
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи."Если в этой ситуации, у них есть какие то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить о чем идет речь, что происходит", - сказала она журналистам.
