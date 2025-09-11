https://ria.ru/20250911/zakharova-2041188461.html

Польша может обратиться по поводу ситуации с дронами, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T13:32:00+03:00

польша

в мире

россия

варшава

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи."Если в этой ситуации, у них есть какие то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить о чем идет речь, что происходит", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20250911/ritorika-2041170253.html

