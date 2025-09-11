Рейтинг@Mail.ru
В Твери задержали двух человек, незаконно легализовавших более 50 мигрантов
15:48 11.09.2025
В Твери задержали двух человек, незаконно легализовавших более 50 мигрантов
В Твери задержали двух человек, незаконно легализовавших более 50 мигрантов - РИА Новости, 11.09.2025
В Твери задержали двух человек, незаконно легализовавших более 50 мигрантов
Задержаны два жителя Твери, незаконно легализовавшие более 50 мигрантов, которым оформлялись фиктивные трудовые договоры, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2025
происшествия
тверь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мигранты
миграция
общество
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Задержаны два жителя Твери, незаконно легализовавшие более 50 мигрантов, которым оформлялись фиктивные трудовые договоры, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ. "Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность двух жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные в 2025 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 50 иностранных граждан", - говорится в сообщении. По данным ведомства, легализация иностранцев осуществлялась посредством оформления фиктивных трудовых договоров, которые затем предоставлялись в управление по вопросам миграции. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России (Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору). Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности, а также причастных к ней лиц, уточняет УФСБ.
тверь
россия
происшествия, тверь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мигранты, миграция, общество
Происшествия, Тверь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мигранты, Миграция, Общество
В Твери задержали двух человек, незаконно легализовавших более 50 мигрантов

ФСБ задержала двух жителей Твери, незаконно легализовавших более 50 мигрантов

РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Задержаны два жителя Твери, незаконно легализовавшие более 50 мигрантов, которым оформлялись фиктивные трудовые договоры, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность двух жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные в 2025 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 50 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, легализация иностранцев осуществлялась посредством оформления фиктивных трудовых договоров, которые затем предоставлялись в управление по вопросам миграции. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России (Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору).
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности, а также причастных к ней лиц, уточняет УФСБ.
ПроисшествияТверьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МигрантыМиграцияОбщество
 
 
