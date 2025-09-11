https://ria.ru/20250911/vzryvy-2041128054.html
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг телеканал уже сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
