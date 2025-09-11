Рейтинг@Mail.ru
Масштабная выставка работ Архипа Куинджи открылась в Русском музее
10:05 11.09.2025
Масштабная выставка работ Архипа Куинджи открылась в Русском музее
Масштабная выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" открылась в Государственном Русском музее
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Масштабная выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" открылась в Государственном Русском музее, сообщил музей.&quot;В корпусе Бенуа открылась масштабная выставка &quot;Архип Куинджи. Иллюзия света&quot;. В основе экспозиции – собственное собрание Русского музея, которое является самой большой и репрезентативной коллекцией произведений Архипа Куинджи в мире и отражает все периоды жизни и творчества гениального художника&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале музея.На выставке Русский музей представил все шедевры своей коллекции, дополненные 13 знаковыми произведениями из других ведущих музеев страны. Всего в экспозиции представлено более 150 произведений."Гений Куинджи впервые за два десятилетия предстал перед зрителем в столь полном объеме, позволяющем проследить вехи его творческого пути – от первых работ до главных шедевров из коллекции Русского музея, таких как "Лунная ночь на Днепре", "Ладожское озеро", "Радуга" и "Ночное". Специально для выставки ведущие музеи России предоставили свои картины Архипа Куинджи, которые ранее не выставлялись в Русском музее. Среди них – картина из Воронцовского дворца-музея в Алупке "Христос в Гефсиманском саду", которая впервые покинула Крым", - сообщает музей.Отмечается, что новаторство Куинджи и его смелые эксперименты в области цвета, света и тени в полной мере отражены на выставке в Русском музее. Экспозиция показывает каждую грань самобытности художника.&quot;Архип Куинджи – главная загадка в истории русской пейзажной живописи, но, может быть, и не только пейзажной. И, на мой взгляд, эта загадка никем не разгадана до конца – ни наукой, ни искусствоведением, ни последователями Куинджи. Он абсолютно эксклюзивен. Для Русского музея большое счастье, что мы обладаем самой крупной и самой репрезентативной коллекцией его наследия. Представьте, 450 произведений в наших фондах, из них 203 – это его гениальная живопись. Конечно, это феноменальная коллекция, которая позволяет сделать поистине именную выставку. Мы уверены, что зритель уйдёт с этой выставки восхищённый и эмоционально, и полученными здесь знаниями&quot;, — сказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, слова которой приводятся в сообщении.В рамках выставки создан интерактивный мультимедийный проект "Свет как эксперимент", посвященный творчеству Куинджи и научным открытиям XIX века. Он показывает, как художник работал со светом и цветом, сочетая художественные приемы с достижениями химии, физики и оптики. В проекте используются современные цифровые технологии, включая методы нейросетевого моделирования. Через QR-коды посетители могут получить доступ к образовательному ресурсу, где познакомятся с историей пигментов, оптическими экспериментами и примерами научных приборов того времени.Выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" будет открыта для посетителей до 30 марта 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Масштабная выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" открылась в Государственном Русском музее, сообщил музей.
"В корпусе Бенуа открылась масштабная выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света". В основе экспозиции – собственное собрание Русского музея, которое является самой большой и репрезентативной коллекцией произведений Архипа Куинджи в мире и отражает все периоды жизни и творчества гениального художника", - говорится в сообщении в Telegram-канале музея.

На выставке Русский музей представил все шедевры своей коллекции, дополненные 13 знаковыми произведениями из других ведущих музеев страны. Всего в экспозиции представлено более 150 произведений.
"Гений Куинджи впервые за два десятилетия предстал перед зрителем в столь полном объеме, позволяющем проследить вехи его творческого пути – от первых работ до главных шедевров из коллекции Русского музея, таких как "Лунная ночь на Днепре", "Ладожское озеро", "Радуга" и "Ночное". Специально для выставки ведущие музеи России предоставили свои картины Архипа Куинджи, которые ранее не выставлялись в Русском музее. Среди них – картина из Воронцовского дворца-музея в Алупке "Христос в Гефсиманском саду", которая впервые покинула Крым", - сообщает музей.
Отмечается, что новаторство Куинджи и его смелые эксперименты в области цвета, света и тени в полной мере отражены на выставке в Русском музее. Экспозиция показывает каждую грань самобытности художника.
"Архип Куинджи – главная загадка в истории русской пейзажной живописи, но, может быть, и не только пейзажной. И, на мой взгляд, эта загадка никем не разгадана до конца – ни наукой, ни искусствоведением, ни последователями Куинджи. Он абсолютно эксклюзивен. Для Русского музея большое счастье, что мы обладаем самой крупной и самой репрезентативной коллекцией его наследия. Представьте, 450 произведений в наших фондах, из них 203 – это его гениальная живопись. Конечно, это феноменальная коллекция, которая позволяет сделать поистине именную выставку. Мы уверены, что зритель уйдёт с этой выставки восхищённый и эмоционально, и полученными здесь знаниями", — сказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, слова которой приводятся в сообщении.

В рамках выставки создан интерактивный мультимедийный проект "Свет как эксперимент", посвященный творчеству Куинджи и научным открытиям XIX века. Он показывает, как художник работал со светом и цветом, сочетая художественные приемы с достижениями химии, физики и оптики. В проекте используются современные цифровые технологии, включая методы нейросетевого моделирования. Через QR-коды посетители могут получить доступ к образовательному ресурсу, где познакомятся с историей пигментов, оптическими экспериментами и примерами научных приборов того времени.
Выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" будет открыта для посетителей до 30 марта 2026 года.
