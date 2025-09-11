Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, как бригаду ВСУ вместо ротации отправили "в пекло"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 11.09.2025
Источник рассказал, как бригаду ВСУ вместо ротации отправили "в пекло"
Источник рассказал, как бригаду ВСУ вместо ротации отправили "в пекло"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переброшенную на сумское направление 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ сразу отправляют на штурм, не дав восполнить потери после попадания под ракетный удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что 119-я бригада практически лишилась всей техники, и теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении. "После этого военнослужащим пообещали ротацию и отдых. Однако каково было их удивление, когда вместо тылового района их выгрузили в Сумской области в самом пекле событий", - сказал собеседник агентства.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переброшенную на сумское направление 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ сразу отправляют на штурм, не дав восполнить потери после попадания под ракетный удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что 119-я бригада практически лишилась всей техники, и теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении.
"После этого военнослужащим пообещали ротацию и отдых. Однако каково было их удивление, когда вместо тылового района их выгрузили в Сумской области в самом пекле событий", - сказал собеседник агентства.
Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
2 июля, 08:16
 
