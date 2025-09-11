https://ria.ru/20250911/vsu-2041318564.html

Источник рассказал, как бригаду ВСУ вместо ротации отправили "в пекло"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переброшенную на сумское направление 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ сразу отправляют на штурм, не дав восполнить потери после попадания под ракетный удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что 119-я бригада практически лишилась всей техники, и теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении. "После этого военнослужащим пообещали ротацию и отдых. Однако каково было их удивление, когда вместо тылового района их выгрузили в Сумской области в самом пекле событий", - сказал собеседник агентства.

