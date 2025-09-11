https://ria.ru/20250911/voennye-2041120298.html
ВС России уничтожили два автомобиля с живой силой ВСУ в ДНР
2025-09-11T10:03:00+03:00
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой украинских формирований на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Операторы FPV-дронов нанесли удар по пикапу противника в момент ротации подразделений ВСУ, ликвидировав находившуюся в нём живую силу. Кроме того, был уничтожен автомобиль, предназначенный для перевозки тяжелых и габаритных грузов", - говорится в сообщении. Отмечается, что применение ударных беспилотников позволило нанести противнику ощутимые потери и сорвать передвижение его техники в зоне боевых действий.
