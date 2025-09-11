Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два автомобиля с живой силой ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 11.09.2025
ВС России уничтожили два автомобиля с живой силой ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой украинских формирований на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Операторы FPV-дронов нанесли удар по пикапу противника в момент ротации подразделений ВСУ, ликвидировав находившуюся в нём живую силу. Кроме того, был уничтожен автомобиль, предназначенный для перевозки тяжелых и габаритных грузов", - говорится в сообщении. Отмечается, что применение ударных беспилотников позволило нанести противнику ощутимые потери и сорвать передвижение его техники в зоне боевых действий.
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой украинских формирований на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Операторы FPV-дронов нанесли удар по пикапу противника в момент ротации подразделений ВСУ, ликвидировав находившуюся в нём живую силу. Кроме того, был уничтожен автомобиль, предназначенный для перевозки тяжелых и габаритных грузов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что применение ударных беспилотников позволило нанести противнику ощутимые потери и сорвать передвижение его техники в зоне боевых действий.
Заголовок открываемого материала