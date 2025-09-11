Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили два пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/voennye-2041099135.html
Российские военные уничтожили два пункта дислокации ВСУ
Российские военные уничтожили два пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 11.09.2025
Российские военные уничтожили два пункта дислокации ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили два пункта временной дислокации украинских формирований на константиновском направлении, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T07:12:00+03:00
2025-09-11T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617932_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_6d1840b8c71539b2c75422544d8b84e3.jpg
ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили два пункта временной дислокации украинских формирований на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами беспилотных летательных аппаратов в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища было зафиксировано движение транспорта противника. После доразведки установлен пункт временной дислокации ВСУ. Артиллерийскими расчетами группировки по выявленной цели незамедлительно нанесено огневое поражение", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате совместной работы операторов БПЛА и артиллеристов был также обнаружен и уничтожен еще один пункт временной дислокации противника в районе населенного пункта Плещеевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617932_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_645b166d4eae9d8af7159d265ffcc1eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили два пункта дислокации ВСУ

ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Плещеевки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили два пункта временной дислокации украинских формирований на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами беспилотных летательных аппаратов в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища было зафиксировано движение транспорта противника. После доразведки установлен пункт временной дислокации ВСУ. Артиллерийскими расчетами группировки по выявленной цели незамедлительно нанесено огневое поражение", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате совместной работы операторов БПЛА и артиллеристов был также обнаружен и уничтожен еще один пункт временной дислокации противника в районе населенного пункта Плещеевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала