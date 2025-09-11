Российские военные уничтожили два пункта дислокации ВСУ
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Плещеевки
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили два пункта временной дислокации украинских формирований на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами беспилотных летательных аппаратов в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища было зафиксировано движение транспорта противника. После доразведки установлен пункт временной дислокации ВСУ. Артиллерийскими расчетами группировки по выявленной цели незамедлительно нанесено огневое поражение", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате совместной работы операторов БПЛА и артиллеристов был также обнаружен и уничтожен еще один пункт временной дислокации противника в районе населенного пункта Плещеевка.
