Во Владивостоке потушили пожар на складе
2025-09-11T07:34:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, потушен, причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении. Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В региональном минздраве рассказали РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока" заявило о еще двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация.
