Во Владивостоке потушили пожар на складе
07:34 11.09.2025 (обновлено: 09:40 11.09.2025)
Во Владивостоке потушили пожар на складе
Во Владивостоке потушили пожар на складе
Во Владивостоке потушили пожар на складе
Пожар на складе во Владивостоке, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, потушен, причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, потушен, причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении. Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В региональном минздраве рассказали РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока" заявило о еще двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, потушен, причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В региональном минздраве рассказали РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока" заявило о еще двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация.
