Фандом Фест ВКонтакте представил программу лектория
14:35 11.09.2025
Фандом Фест ВКонтакте представил программу лектория
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На фестивале пройдут встречи с издателями, художниками, разработчиками игр, иллюстраторами и авторами новелл. Гости лектория в пространстве VK Play Talks увидят битвы в "Mobile Legends: Bang Bang", эксклюзивные показы отрывков из "Возвращения в Сайлент Хилл" и "Чёрного шёлка", поучаствуют в мастер-классах от издательства BUBBLE, паблик-токах с экспертами-востоковедами и блогерами. Программа будет дополняться. Билеты на фестиваль уже в продаже.Видеоигры: битва стримеров и славянский сеттингВпервые на Фандом Фесте ВКонтакте представят одну из самых популярных мобильных MOBA-игр "Mobile Legends: Bang Bang". На площадке лектория популярные стримеры сыграют в неё в режиме один на один.Разработчик мистической триллер-игры "Аспис" от Dream Wire Даниил Пономарёв и Saikono — автор визуальной новеллы в жанре ужасов "Зайчик" (Tiny Bunny) — обсудят тренд на славянский сеттинг в видеоиграх. Встретить Saikono также можно будет на главной сцене и в зоне автограф-сессий: он ответит на вопросы зрителей и сфотографируется с фанатами. Программа будет дополняться.Кино: показы эксклюзивов и встречи с актёрами"НМГ Кинопрокат" представит фильм "Чёрный шёлк" — продолжение шпионского экшена "Красный шёлк". Актриса Чжэн Ханьи, режиссёр Андрей Волгин и генеральный продюсер Вадим Быркин расскажут о съёмках, покажут эксклюзивные материалы и ответят на вопросы гостей."Вольга" эксклюзивно представит сцены из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл", премьера которого состоится в следующем году. Кинокритики прокомментируют отрывки и ответят на вопросы зрителей. Программа будет дополняться.Книги и комиксы: корейская поп-культура и презентации новеллИздательство комиксов BUBBLE проведёт мастер-класс с иллюстратором Валентином Поткиным — "Мультистиль: рисуем героя в разных мирах". Комиксист покажет, как передать ритм, атмосферу и эмоции героев из разных вселенных, и расскажет про визуальные решения, влияющие на восприятие сюжета.Редакция TRENDBOOKS представит новые проекты вселенной Анны Джейн — одной из первых российских авторов young adult. В лектории поговорят про экранизацию одноимённого романа писательницы "Твоё сердце будет разбито", которая выйдет в 2026 году, и запланированные книжные релизы издательства.На паблик-токе от "Альпины нон-фикшн" эксперты поговорят о современной Южной Корее: обсудят распространённые мифы и поделятся фан-фактами. Зрители смогут поучаствовать в интерактивном квизе, самые активные получат книги от издательства.На встрече от редакции "ОГИЗ" (АСТ нонфикшн) спикеры обсудят лукизм в поп-культуре Южной Кореи. О том, как внешность стала конкурентным преимуществом на рынке труда, расскажут искусствовед Алина Стрельцова и автор канала про дорамы и азиатскую поп-культуру eat, sleep &amp; kdrama Яна Фелтон.Редакция МИФ.Проза проведёт два паблик-тока. На первом художники-иллюстраторы обсудят особенности визуальных форматов: от комиксов до классики. Гостям расскажут, как находить новые визуальные решения и создавать образы, которые зацепят читателя. А на втором — "Как найти свой путь в иллюстрации?" — спикеры поговорят о том, как выбрать направление для развития и оставаться гибким и востребованным в профессии.Издательство О2 проведёт презентации продолжений популярных серий: новеллы "Я стал отбросом графской семьи. Том 3" и манхвы "Белая кровь. Том 2". Эксперты поговорят про особенности локализации произведений, мировой успех манхв и их фандома. Гостей фестиваля ждёт видеообращение от автора "Белой крови" Лим Лины.Редакция подкастов и аудиокниг VK Музыки вместе с экспертами обсудит тренд игр на выживание в книгах и сериалах: от "Игры в кальмара" до новой аудионовеллы по произведению "Точка зрения Всеведущего читателя", которая выйдет эксклюзивно в VK Музыке в ноябре.Редакция NoSugar Books презентует фэнтези-роман "На острие клинка". Это первый оригинальный совместный проект Аллен Дуэль и Лии Стеффи — авторов молодёжных бестселлеров и инфлюенсеров, общая аудитория которых насчитывает порядка 17 миллионов подписчиков. Они расскажут о создании книги, совмещении работы писателя и блогера, а также ответят на вопросы зрителей.Фандом Фест ВКонтакте состоится 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. Хедлайнерами фестиваля станут k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW и 8TURN. Для гостей выступят бойз-бэнд The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и артисты из Казахстана NOMADS. Следить за анонсами программы и новостями мероприятия можно в сообществе события.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На фестивале пройдут встречи с издателями, художниками, разработчиками игр, иллюстраторами и авторами новелл. Гости лектория в пространстве VK Play Talks увидят битвы в "Mobile Legends: Bang Bang", эксклюзивные показы отрывков из "Возвращения в Сайлент Хилл" и "Чёрного шёлка", поучаствуют в мастер-классах от издательства BUBBLE, паблик-токах с экспертами-востоковедами и блогерами. Программа будет дополняться. Билеты на фестиваль уже в продаже.
Видеоигры: битва стримеров и славянский сеттинг

Впервые на Фандом Фесте ВКонтакте представят одну из самых популярных мобильных MOBA-игр "Mobile Legends: Bang Bang". На площадке лектория популярные стримеры сыграют в неё в режиме один на один.
Разработчик мистической триллер-игры "Аспис" от Dream Wire Даниил Пономарёв и Saikono — автор визуальной новеллы в жанре ужасов "Зайчик" (Tiny Bunny) — обсудят тренд на славянский сеттинг в видеоиграх. Встретить Saikono также можно будет на главной сцене и в зоне автограф-сессий: он ответит на вопросы зрителей и сфотографируется с фанатами. Программа будет дополняться.

Кино: показы эксклюзивов и встречи с актёрами

"НМГ Кинопрокат" представит фильм "Чёрный шёлк" — продолжение шпионского экшена "Красный шёлк". Актриса Чжэн Ханьи, режиссёр Андрей Волгин и генеральный продюсер Вадим Быркин расскажут о съёмках, покажут эксклюзивные материалы и ответят на вопросы гостей.
"Вольга" эксклюзивно представит сцены из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл", премьера которого состоится в следующем году. Кинокритики прокомментируют отрывки и ответят на вопросы зрителей. Программа будет дополняться.

Книги и комиксы: корейская поп-культура и презентации новелл

Издательство комиксов BUBBLE проведёт мастер-класс с иллюстратором Валентином Поткиным — "Мультистиль: рисуем героя в разных мирах". Комиксист покажет, как передать ритм, атмосферу и эмоции героев из разных вселенных, и расскажет про визуальные решения, влияющие на восприятие сюжета.
Редакция TRENDBOOKS представит новые проекты вселенной Анны Джейн — одной из первых российских авторов young adult. В лектории поговорят про экранизацию одноимённого романа писательницы "Твоё сердце будет разбито", которая выйдет в 2026 году, и запланированные книжные релизы издательства.
На паблик-токе от "Альпины нон-фикшн" эксперты поговорят о современной Южной Корее: обсудят распространённые мифы и поделятся фан-фактами. Зрители смогут поучаствовать в интерактивном квизе, самые активные получат книги от издательства.
На встрече от редакции "ОГИЗ" (АСТ нонфикшн) спикеры обсудят лукизм в поп-культуре Южной Кореи. О том, как внешность стала конкурентным преимуществом на рынке труда, расскажут искусствовед Алина Стрельцова и автор канала про дорамы и азиатскую поп-культуру eat, sleep & kdrama Яна Фелтон.
Редакция МИФ.Проза проведёт два паблик-тока. На первом художники-иллюстраторы обсудят особенности визуальных форматов: от комиксов до классики. Гостям расскажут, как находить новые визуальные решения и создавать образы, которые зацепят читателя. А на втором — "Как найти свой путь в иллюстрации?" — спикеры поговорят о том, как выбрать направление для развития и оставаться гибким и востребованным в профессии.
Издательство О2 проведёт презентации продолжений популярных серий: новеллы "Я стал отбросом графской семьи. Том 3" и манхвы "Белая кровь. Том 2". Эксперты поговорят про особенности локализации произведений, мировой успех манхв и их фандома. Гостей фестиваля ждёт видеообращение от автора "Белой крови" Лим Лины.
Редакция подкастов и аудиокниг VK Музыки вместе с экспертами обсудит тренд игр на выживание в книгах и сериалах: от "Игры в кальмара" до новой аудионовеллы по произведению "Точка зрения Всеведущего читателя", которая выйдет эксклюзивно в VK Музыке в ноябре.
Редакция NoSugar Books презентует фэнтези-роман "На острие клинка". Это первый оригинальный совместный проект Аллен Дуэль и Лии Стеффи — авторов молодёжных бестселлеров и инфлюенсеров, общая аудитория которых насчитывает порядка 17 миллионов подписчиков. Они расскажут о создании книги, совмещении работы писателя и блогера, а также ответят на вопросы зрителей.
Фандом Фест ВКонтакте состоится 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. Хедлайнерами фестиваля станут k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW и 8TURN. Для гостей выступят бойз-бэнд The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и артисты из Казахстана NOMADS. Следить за анонсами программы и новостями мероприятия можно в сообществе события.
