"Речь о войне". Венгерский министр осудил заявления фон дер Ляйен
22:41 11.09.2025
"Речь о войне". Венгерский министр осудил заявления фон дер Ляйен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ежегодное обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало настоящей военной речью, произнесенной в Европейском парламенте, заявил министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока на пресс-конференции. Об этом сообщает издание Hungary Today."Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было не просто провоенное выступление, это была настоящая военная речь", — подчеркнул он.Министр отметил, что Европейский союз находится в упадке, а речь фон дер Ляйен не дала надежды на какие-либо существенные изменения в политике. Вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросах конкурентоспособности, Еврокомиссия, по мнению Боки, делает ставку на "экономику военного времени". Приоритетом стало финансирование Украины.Кроме того, политик выразил недовольство дальнейшей централизацией институтов ЕС, ограничением полномочий стран-членов, а также ужесточением контроля над политикой и СМИ. Бока подчеркнул, что ряд государств, включая Венгрию, предпринимают меры для смягчения последствий такой линии Брюсселя. Однако давление со стороны Еврокомиссии на национальные инициативы только усиливается. В качестве примера он указал на призывы Брюсселя к введению прогрессивного налогообложения в Венгрии, отмене налоговых льгот, отказу от регулирования цен на коммунальные услуги и сворачиванию различных мер социальной поддержки.Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что глава Еврокомиссии в своей речи 35 раз произнесла слово "Украина".В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Европейский союз применяет крайне антидемократические методы для продления конфликта на Украине и разрыва сотрудничества с Россией. По его словам, ЕС нарушает собственные правила, предполагающие единогласное решение всех стран-членов по важнейшим вопросам. Министр напомнил о существовании договоров о функционировании Евросоюза, которые четко определяют круг вопросов, где требуется согласие всех 27 государств.В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющийся второй по численности фракцией, предложил вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Авторы инициативы обвиняют ее в том, что Комиссия без мандата заключила с США соглашение, наносящее ущерб интересам Евросоюза, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, по их мнению, она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также упрекают в бездействии на фоне социального и экономического кризиса.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ежегодное обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало настоящей военной речью, произнесенной в Европейском парламенте, заявил министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока на пресс-конференции. Об этом сообщает издание Hungary Today.
"Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было не просто провоенное выступление, это была настоящая военная речь", — подчеркнул он.
Министр отметил, что Европейский союз находится в упадке, а речь фон дер Ляйен не дала надежды на какие-либо существенные изменения в политике. Вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросах конкурентоспособности, Еврокомиссия, по мнению Боки, делает ставку на "экономику военного времени". Приоритетом стало финансирование Украины.
Кроме того, политик выразил недовольство дальнейшей централизацией институтов ЕС, ограничением полномочий стран-членов, а также ужесточением контроля над политикой и СМИ. Бока подчеркнул, что ряд государств, включая Венгрию, предпринимают меры для смягчения последствий такой линии Брюсселя. Однако давление со стороны Еврокомиссии на национальные инициативы только усиливается. В качестве примера он указал на призывы Брюсселя к введению прогрессивного налогообложения в Венгрии, отмене налоговых льгот, отказу от регулирования цен на коммунальные услуги и сворачиванию различных мер социальной поддержки.
Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что глава Еврокомиссии в своей речи 35 раз произнесла слово "Украина".
В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Европейский союз применяет крайне антидемократические методы для продления конфликта на Украине и разрыва сотрудничества с Россией. По его словам, ЕС нарушает собственные правила, предполагающие единогласное решение всех стран-членов по важнейшим вопросам. Министр напомнил о существовании договоров о функционировании Евросоюза, которые четко определяют круг вопросов, где требуется согласие всех 27 государств.
В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, являющийся второй по численности фракцией, предложил вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Авторы инициативы обвиняют ее в том, что Комиссия без мандата заключила с США соглашение, наносящее ущерб интересам Евросоюза, и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового договора с Меркосур. Кроме того, по их мнению, она отказывается вводить санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе. Еврокомиссию также упрекают в бездействии на фоне социального и экономического кризиса.
