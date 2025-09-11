https://ria.ru/20250911/vengrija-2041260421.html

Сийярто допустил ухудшение отношений с Украиной

Сийярто допустил ухудшение отношений с Украиной - РИА Новости, 11.09.2025

Сийярто допустил ухудшение отношений с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после визита украинской делегации в Будапешт заявил, что венгерско-украинские... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T17:36:00+03:00

2025-09-11T17:36:00+03:00

2025-09-11T17:36:00+03:00

в мире

венгрия

украина

россия

петер сийярто

андрей сибига

тарас качка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg

БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после визита украинской делегации в Будапешт заявил, что венгерско-украинские отношения могут стать еще хуже, и ответственность за это несет Киев. В четверг в Будапешт прибыла украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой вместо заявленного ранее главы МИД Андрея Сибиги. По окончании переговоров не было сделано заявлений для прессы. "Могу с чистой совестью сказать, что Киев несёт полную ответственность за беспрецедентное ухудшение отношений между Венгрией и Украиной за последние 10 лет. К сожалению, нельзя исключать, что они могут еще ухудшиться, но одно неизменно и несомненно: мы заинтересованы в хороших отношениях со всеми соседними странами, включая Украину", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр уточнил, что Венгрия готова к улучшению отношений с Украиной, но это зависит "исключительно от Киева". "Что касается визита вице-премьер-министра Украины, могу сказать, что я ясно дал ему понять, что наше наше основное ожидание заключается в том, чтобы венграм были возвращены все права, отнятые у венгерской национальной общины, включая право на изучение языка, в том же виде, в каком они были до 2015 года", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Австрии, отвечая на вопрос СМИ о том, как прошел визит украинской делегации. По его словам, на переговорах венгерская сторона отметила, что атаки на нефтепровод "Дружба" наносят ущерб не России, а Венгрии и ставят под угрозу энергоснабжение не России, а Венгрии. "Конечно, я обратил их внимание на то, что 50 процентов импорта природного газа и 40 процентов импорта электроэнергии Украина получает из Венгрии. В то же время я заверил его, что Венгрия, безусловно, является надежным источником энергии для Украины, и мы ожидаем, что Украина не будет ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии", - подчеркнул Сийярто. За последний месяц между Украиной и Венгрией несколько раз происходила дипломатическая перепалка в связи с ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть. Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.* Запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html

https://ria.ru/20250521/budapesht-2018280233.html

https://ria.ru/20240930/vengrija-1975548056.html

венгрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, андрей сибига, тарас качка, вооруженные силы украины