Рейтинг@Mail.ru
Венгрия может наложить вето на вторичные санкции ЕС - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 11.09.2025 (обновлено: 13:56 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/vengrija-2041182648.html
Венгрия может наложить вето на вторичные санкции ЕС
Венгрия может наложить вето на вторичные санкции ЕС - РИА Новости, 11.09.2025
Венгрия может наложить вето на вторичные санкции ЕС
Венгрия готова наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят ее экономике, заявил глава... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:19:00+03:00
2025-09-11T13:56:00+03:00
венгрия
индия
китай
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Венгрия готова наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят ее экономике, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."В каждом случае, прежде чем венгерское правительство наложит вето, мы проверяем, соответствует предложение, по которому необходимо принять решение, нашим интересам или противоречит им. Если противоречит, то какой ущерб оно наносит венгерской экономике? Если ущерб значителен, то мы наложим вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос СМИ, готова ли Венгрии наложить вето на принятие вторичных санкций ЕС против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.Гуйяш уточнил, что если Будапешт сочтет возможный ущерб для себя незначительным, то сможет и поддержать санкции.Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Глава минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250911/reshenie-2041152624.html
венгрия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, индия, китай, евросоюз, в мире
Венгрия, Индия, Китай, Евросоюз, В мире
Венгрия может наложить вето на вторичные санкции ЕС

Гуйяш: Венгрия может заблокировать вторичные санкции ЕС против Индии и Китая

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Венгрия готова наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят ее экономике, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"В каждом случае, прежде чем венгерское правительство наложит вето, мы проверяем, соответствует предложение, по которому необходимо принять решение, нашим интересам или противоречит им. Если противоречит, то какой ущерб оно наносит венгерской экономике? Если ущерб значителен, то мы наложим вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос СМИ, готова ли Венгрии наложить вето на принятие вторичных санкций ЕС против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.
Гуйяш уточнил, что если Будапешт сочтет возможный ущерб для себя незначительным, то сможет и поддержать санкции.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Глава минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Венгрии прокомментировали решение суда ЕС по АЭС "Пакш — 2"
11:58
 
ВенгрияИндияКитайЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала