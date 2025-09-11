https://ria.ru/20250911/vengrija-2041182648.html

Венгрия может наложить вето на вторичные санкции ЕС

Венгрия может наложить вето на вторичные санкции ЕС

БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Венгрия готова наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят ее экономике, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."В каждом случае, прежде чем венгерское правительство наложит вето, мы проверяем, соответствует предложение, по которому необходимо принять решение, нашим интересам или противоречит им. Если противоречит, то какой ущерб оно наносит венгерской экономике? Если ущерб значителен, то мы наложим вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос СМИ, готова ли Венгрии наложить вето на принятие вторичных санкций ЕС против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.Гуйяш уточнил, что если Будапешт сочтет возможный ущерб для себя незначительным, то сможет и поддержать санкции.Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Глава минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

