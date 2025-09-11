https://ria.ru/20250911/vasilevka-2041115483.html

В запорожской Васильевке ВСУ атаковали территорию школы

В запорожской Васильевке ВСУ атаковали территорию школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали два школьных автобуса и прилегающую территория школы в Васильевке Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника. На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, учащихся школы перевели на дистанционное обучение.

