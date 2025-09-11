Рейтинг@Mail.ru
В запорожской Васильевке ВСУ атаковали территорию школы - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 11.09.2025 (обновлено: 09:47 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/vasilevka-2041115483.html
В запорожской Васильевке ВСУ атаковали территорию школы
В запорожской Васильевке ВСУ атаковали территорию школы - РИА Новости, 11.09.2025
В запорожской Васильевке ВСУ атаковали территорию школы
Украинские войска атаковали два школьных автобуса и прилегающую территория школы в Васильевке Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:42:00+03:00
2025-09-11T09:47:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали два школьных автобуса и прилегающую территория школы в Васильевке Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника. На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, учащихся школы перевели на дистанционное обучение.
https://ria.ru/20250911/ria-2041105452.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
В запорожской Васильевке ВСУ атаковали территорию школы

В запорожской Васильевке ВСУ атаковали два автобуса и территорию школы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали два школьных автобуса и прилегающую территория школы в Васильевке Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника. На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет", - написал Балицкий.
По его словам, на месте работают оперативные службы, учащихся школы перевели на дистанционное обучение.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
08:43
 
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала