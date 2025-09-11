https://ria.ru/20250911/valyuta-2041170405.html
В Кремле прокомментировали колебания курса валют
В Кремле прокомментировали колебания курса валют - РИА Новости, 11.09.2025
В Кремле прокомментировали колебания курса валют
Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы. Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков журналистам.
В Кремле прокомментировали колебания курса валют
