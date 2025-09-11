Рейтинг@Mail.ru
12:47 11.09.2025 (обновлено: 12:51 11.09.2025)
В Кремле прокомментировали колебания курса валют
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы. Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков журналистам.
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло в пункте обмена валюты в Москве
Знаки евро и доллара на табло в пункте обмена валюты в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Колебания курса валют - это рыночные процессы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы. Президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков журналистам.
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
